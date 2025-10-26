پاک ،قازقستان افواج کی مشترکہ مشق’’دوستارم5 ‘‘ اختتام پذیر
مشق میں پاک فوج کے ایس ایس جی گروپ ،قازقستان کی سپیشل فورسز کی شرکت فوجی دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت ، اعلیٰ تربیتی معیار کا عملی مظاہرہ کیا، آ ئی ایس پی آر
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان اور قازقستان کی افواج کے درمیان انسدادِ دہشت گردی کے شعبے میں مشترکہ مشق ’’ دوستارم 5‘‘ کی اختتامی تقریب چراٹ خیبرپختونخو ا میں منعقد ہوئی، دو ہفتوں کی یہ مشق 14 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی۔آئی ایس پی ار کے مطابق مشق میں پاک فوج کے سپیشل سروسز گروپ اور قازقستان سپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا۔اختتامی تقریب میں کمانڈنٹ سپیشل آپریشنز سکول، چراٹ مہمانِ خصوصی تھے جبکہ قازقستان کے سفیر اور دفاعی اتاشی بھی موجود تھے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کے دوران دونوں ممالک کے فوجی دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ تربیتی معیار کا عملی مظاہرہ کیا۔مشق کا بنیادی مقصد انسدادِ دہشت گردی آپریشنز میں بروئے کار لائی جانے والی حکمتِ عملی، طریقۂ کار اور تکنیکوں کو مشترکہ تربیت کے ذریعے بہتر بنانا اور پاکستان و قازقستان کے تاریخی عسکری تعلقات کو مزید مستحکم کرنا تھا۔