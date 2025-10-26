صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا فضل الرحمن سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات

  • پاکستان
مولانا فضل الرحمن سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات

سیاسی و سکیورٹی صورتحال ،اہم دلچسپی کے امور علاقائی استحکام، عالمی چیلنجز پر تبادلہ خیال ملک میں جمہوری عمل، امن واستحکام کا تسلسل یقینی بنانے کی ضرورت:سربراہ جے یو آئی

اسلام آباد( آن لائن ) جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی۔ملاقات میں پاکستان اور خطے کی سیاسی و سکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی استحکام اور عالمی چیلنجز پر بھی گفتگو کی گئی۔ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پراتفاق کیا اور باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا۔مولانا فضل الرحمن نے اس موقع پر پاکستان میں جمہوری عمل اورامن و استحکام کے تسلسل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زوردیا، برطانوی ہائی کمشنرنے خطے میں قیامِ امن کیلئے پاکستان کے کردارکوسراہا۔

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
