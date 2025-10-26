جماعت اسلامی کا نومبر میں بدل دو پاکستان تحریک شروع کرنے کا اعلان
انگریز چلا گیا لیکن افسر شاہی نظام جاری ،حکمران امداد مانگنے اور معدنیات بیچنے کی بجائے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کریں چہرے ، جھنڈے اورپارٹیاں نہیں،اس نظام کو بدلنا ہو گا،زندہ باد مردہ باد کی سیاست کو مردہ باد کہنا ہو گا:حافظ نعیم الرحمن
گجرات(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نومبر میں’’بدل دو پاکستان تحریک‘‘شروع کرے گی جو فرسودہ نظام کی تبدیلی کیلئے ملک گیر جدوجہد کا آغاز ہوگا۔ نوجوانوں کو ملک کے محفوظ مستقبل کی عظیم جدوجہد میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، حکمران امداد مانگنے اور معدنیات بیچنے کی بجائے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کریں۔گجرات میں ’’بنوقابل ‘‘تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کہاکہ انگریز چلا گیا لیکن اس کا افسر شاہی نظام آج بھی جاری ہے ، یہ خود کو حاکم اور ہمیں محکوم سمجھتے ہیں۔ گریڈ انیس بیس کا افسر بچے کی شادی پر کروڑوں کیسے خرچ کرتا ہے ، کسان کسمپرسی کا شکار اور یہ ترقی کرتا ہے ،اس گلے سڑے نظام کو بدلنا ہو گا، نوجوان اس تحریک کا حصہ بنیں اور کامیاب بنائیں۔
امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ چہرے ، جھنڈے اور پارٹیاں نہیں اس نظام کو بدلنا ہو گا، جماعت اسلامی کا21، 22 اور23نومبر کو مینار پاکستان کے سائے تلے ہونے والا اجتماع عام نظام کی تبدیلی کی تحریک کا آغاز ہوگا ۔انہوں نے کہاکہ گجرات سیلاب کے پانی میں ڈوبا تو سالوں سے حکمران رہنے والے کہاں تھے ، سیلاب کے دوران حکمران طبقہ نے سوائے فوٹو شوٹ کروانے کے اور کچھ نہیں کیا،زندہ باد مردہ باد کی سیاست کو مردہ باد کہنا ہو گا،بنو قابل میں ہزاروں نوجوان بچوں بچیوں کی شرکت اس کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے ۔اُن کا کہنا تھا کہ آج صرف بارہ فیصد نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، آئی ٹی کی پاکستان کو ضرورت ہے ،چھوٹی سوچ کے حکمران ہمیں بھکاری نہ بنائیں، بنو قابل پاکستان کیلئے گیم چینجر ثابت ہو گا۔ پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ، انہیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور فرسودہ نظام کے خلاف جدوجہد کا آغاز بھی کرناہے ۔