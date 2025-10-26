صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پنجاب میں کام ہوتے دِکھتے ،کئی کو دُکھتے ہیں:عظمیٰ بخاری

وزیراعلیٰ مریم نواز اپنی کارکردگی شفاف انداز میں عوام کے سامنے رکھ رہی ہیں تنقید وہی کرتے ہیں جن کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں:وزیر اطلاعات پنجاب

لاہور (دنیانیوز)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز اپنی کارکردگی عوام کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے رکھ رہی ہیں،کوئی کام کئے ہوں تو دِکھتے ہیں اور بہت سوں کو دُکھتے ہیں، جو لوگ اپنی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے ، وہی دوسروں کی محنت پر تنقید کرتے ہیں۔عظمٰی بخاری نے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب میں سرکاری سکولوں کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، ہسپتالوں کا قیام، ماحولیات کی بہتری، ستھرا پنجاب پروگرام اور جدید ٹرانسپورٹ سہولیات عوام کیلئے عملی طور پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے عوام کو سوشل سروسز سمیت ہر شعبے میں بہتری کے ثمرات مل رہے ہیں۔وزیر اطلاعات نے کہا کہ چیلنج ہے اگر کسی کے پاس کوئی کارکردگی ہے تو سامنے لا کر دکھائے ،وزیراعلیٰ مریم نواز کے کام اور وژن پر پوری قوم کو فخر ہے ۔

