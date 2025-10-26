صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ نظام میں عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں:تھنک ٹینک

  • پاکستان
موجودہ نظام میں عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں:تھنک ٹینک

رہا ہوئے تو نظام خطرے میں:حسن عسکری، راستہ مذاکرات سے نکلے گا:سلمان غنی اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں نہیں:مظہر عباس، رہائی جلسے ، دھرنے سے ناممکن:رسول بخش

لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ موجودہ نظام میں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں، اگر وہ رہا ہوئے تو موجودہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو یہ نظام چلا رہے ہیں، وہ اسے ختم نہیں ہونے دیں گے ، ایسی صورت میں کسی عدالت میں اتنی ہمت نہیں کہ رہائی کا حکم دے ۔دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ سہیل آفریدی بیک وقت دو کام نہیں کرسکتے ، یا وہ صوبہ چلائیں گے یا تحریک۔ اگر وہ تحریک کی قیادت کریں گے تو دونوں سطحوں پر ناکامی ہوگی ایک بطور وزیرِاعلیٰ اور دوسری بطور تحریک لیڈر، کیونکہ تحریک چلانے کے لیے عوامی سپورٹ کو منظم کرنا ضروری ہوتا ہے ۔

تجزیہ کار سلمان غنی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اصل پہچان عمران خان ہیں اور عمران خان کی پہچان احتجاجی قوت اور مزاحمتی بیانیہ ہے ۔ وہ اسی بنیاد پر اقتدار میں آئے مگر اقتدار میں آنے کے بعد بھی روایتی سیاسی طرزِ عمل اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالآخر تمام سیاسی تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے ۔ سہیل آفریدی اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے سیاسی طاقت کا استعمال کریں گے مگر خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بجائے اپنی حکومت ہی خطرے میں نہ ڈال بیٹھیں۔مظہر عباس نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ۔ پہلے اپوزیشن کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی، مگر اب معاملہ الٹ ہے ۔

پی ٹی آئی کا ٹکراؤ براہِ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور وہ اسی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے ۔ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے کہا کہ تحریک انصاف کی آئندہ حکمتِ عملی کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے ۔ سلمان اکرم راجا مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن فیصلہ لیڈر کا ہوگا۔ جارحانہ یا مزاحمتی سیاست کرنی ہے ، اس پر حتمی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے ۔ ان کے مطابق عمران خان کی رہائی جلسوں، جلوسوں یا دھرنوں سے ممکن نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا دورہ ایشیا،قطری امیر ،وزیر اعظم سے ملاقات

اقوام متحدہ غزہ کے عوام کی حفاظت میں ناکام رہا:برازیلین صدر

ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

27اکتوبریوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں

اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak