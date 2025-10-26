موجودہ نظام میں عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں:تھنک ٹینک
رہا ہوئے تو نظام خطرے میں:حسن عسکری، راستہ مذاکرات سے نکلے گا:سلمان غنی اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں نہیں:مظہر عباس، رہائی جلسے ، دھرنے سے ناممکن:رسول بخش
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ موجودہ نظام میں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں، اگر وہ رہا ہوئے تو موجودہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو یہ نظام چلا رہے ہیں، وہ اسے ختم نہیں ہونے دیں گے ، ایسی صورت میں کسی عدالت میں اتنی ہمت نہیں کہ رہائی کا حکم دے ۔دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ سہیل آفریدی بیک وقت دو کام نہیں کرسکتے ، یا وہ صوبہ چلائیں گے یا تحریک۔ اگر وہ تحریک کی قیادت کریں گے تو دونوں سطحوں پر ناکامی ہوگی ایک بطور وزیرِاعلیٰ اور دوسری بطور تحریک لیڈر، کیونکہ تحریک چلانے کے لیے عوامی سپورٹ کو منظم کرنا ضروری ہوتا ہے ۔
تجزیہ کار سلمان غنی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اصل پہچان عمران خان ہیں اور عمران خان کی پہچان احتجاجی قوت اور مزاحمتی بیانیہ ہے ۔ وہ اسی بنیاد پر اقتدار میں آئے مگر اقتدار میں آنے کے بعد بھی روایتی سیاسی طرزِ عمل اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالآخر تمام سیاسی تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے ۔ سہیل آفریدی اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے سیاسی طاقت کا استعمال کریں گے مگر خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بجائے اپنی حکومت ہی خطرے میں نہ ڈال بیٹھیں۔مظہر عباس نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ۔ پہلے اپوزیشن کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی، مگر اب معاملہ الٹ ہے ۔
پی ٹی آئی کا ٹکراؤ براہِ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور وہ اسی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے ۔ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے کہا کہ تحریک انصاف کی آئندہ حکمتِ عملی کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے ۔ سلمان اکرم راجا مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن فیصلہ لیڈر کا ہوگا۔ جارحانہ یا مزاحمتی سیاست کرنی ہے ، اس پر حتمی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے ۔ ان کے مطابق عمران خان کی رہائی جلسوں، جلوسوں یا دھرنوں سے ممکن نہیں۔