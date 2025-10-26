صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کی احتجاجی روش سیاسی محاذ پر الٹی پڑ سکتی ؟

  • پاکستان
پی ٹی آئی کی احتجاجی روش سیاسی محاذ پر الٹی پڑ سکتی ؟

سہیل آفریدی کے سرپر احتجاج سوار،علیمہ خان فیکٹر پسپاہوتا دکھائی دے رہا

(تجزیہ:سلمان غنی)

پی ٹی آئی کی جانب سے اپنی لیڈر شپ کی رہائی اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے بڑے احتجاج سے متعلق چہ مگوئیاں جاری ہیں اور اس حوالے سے پارٹی کے ذمہ داران کی جانب سے اس امر پر غور وخوض ہو رہا ہے کہ آنے والے حالات میں اپنے احتجاج کو کارگر اور نتیجہ خیز بنانے کیلئے بھرپور تیاری کی جائے اور کوشش کی  جائے کہ اس میں جماعت کے کارکنوں کے ساتھ عوام کے مختلف طبقات خصوصاً محنت کشوں اور نوجوانوں کو ساتھ ملایا جائے جس کے لئے ایک خاص انداز میں حکمت عملی طے کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب اگر زمینی اور سیاسی حقائق پر نظر دوڑائی جائے تو احتجاج کی تیاریاں پختونخوا میں تو نظر آ رہی ہیں اور دیگر صوبوں میں پارٹی کی لیڈر شپ اور ذمہ داران عملی طور پر احتجاج کے بجائے میڈیا کے ذریعہ اپنی سرگرمیوں پر انحصار کر رہے ہیں۔

وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے سر پر احتجاج سوار نظر آ رہا ہے گزشتہ دو تین روز سے وہ امن جرگہ کے نام سے سیاسی سرگرمیاں شروع کئے ہوئے ہیں جس میں ان کے خیالات کا محور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے جبکہ وفاقی حکومت کے پختونخوا اور وزیراعلیٰ پختوانخوا سے سلوک کو جواز بنا کر عوام کے اندر تحریک پیدا کی جا رہی ہے ، آنے والے چند روز میں بھی ایسی ہی تقریبات اور جلسے جلوس اور جرگوں کا اہتمام ہو رہا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے احتجاج میں بھی احتجاج کا مرکز پختونخوا اور جماعت کا ٹارگٹ اسلام آباد ہوگا ،اس حوالہ سے صوبائی حکومت کے وسائل بھی خرچ ہو رہے ہیں ،ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے وزیراعلیٰ خود کو بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں سرخرو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کی پہلی ترجیح احتجاج ہے اور ان کی اب تک کی سرگرمیوں کا مقصد صوبہ کے مفادات سے زیادہ احتجاج کو منظم کرنا ہے ،اس ضمن میں ان کی جانب سے اپنے ان اراکین اسمبلی کو مشاورت میں شامل کیا گیا ہے جو نوجوان اور پہلی مرتبہ ایوان میں پہنچے ہیں ،تین درجن سے زائد ایک خاص سیاسی سپرٹ کے حامل یہ نوجوان مرنے مارنے کا جذبہ لئے ہوئے ہیں۔

دوسری جانب بیرسٹر گوہر ،سلمان اکرم راجہ ،اسد قیصر و دیگر احتجاج کی بات تو کرتے نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنے احتجاج کو پرامن اور آئین وقانون کے دائرہ میں رکھنے کی بات کرتے ہیں ، یہ بات پارٹی کے نوجوان کارکنوں کو اپیل کرتی نظر نہیں آ رہی ، یہی وجہ ہے کہ باوجود اس امر کے کہ جیل سے باہر وہ پارٹی کے ذمہ داران ہیں لیکن عملاً ان کی اپنی جماعت پر گرپ دکھائی نہیں دیتی اور کارکن بھی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے یا تو اڈیالہ جیل یا نئے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔پارٹی میں متحرک علیمہ خان کا فیکٹر بھی فی الحال پسپائی اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے ۔ماہرین کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس سے پہلے بھی احتجاج اور مزاحمتی بیانیہ کارگر نہیں بنا اور اب بھی بدلے ہوئے حالات میں اگر وہ معاملات کا ادراک نہ کر سکے تو ان کی احتجاجی روش انہیں سیاسی محاذ پر الٹی پڑ سکتی ہے اور اسلام آباد کے لئے کوئی خطرہ ہو نہ ہو لیکن الٹا پختونخوا کی حکومت کی بقا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایک ہی نمبر کے بار بار استعمال سے کروڑوں کی لاٹری جیت لی

جڑواں بھائی بہن کی طرح دِکھنے والے میاں بیوی

کم ڈیمانڈ :ایپل نے آئی فون ایئر کی پروڈکشن کم کردی

150ٹن آلو ’’چوری ‘‘، مالک سر پکڑ کے بیٹھ گیا

وزن گھٹانے والی دوا ہارٹ فالج کے خطرات کو کم کرسکتی

قانون کی خلاف ورزی، انسٹاگرام و فیس بک مشکل میں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak