پی ٹی آئی کی احتجاجی روش سیاسی محاذ پر الٹی پڑ سکتی ؟
سہیل آفریدی کے سرپر احتجاج سوار،علیمہ خان فیکٹر پسپاہوتا دکھائی دے رہا
(تجزیہ:سلمان غنی)
پی ٹی آئی کی جانب سے اپنی لیڈر شپ کی رہائی اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے بڑے احتجاج سے متعلق چہ مگوئیاں جاری ہیں اور اس حوالے سے پارٹی کے ذمہ داران کی جانب سے اس امر پر غور وخوض ہو رہا ہے کہ آنے والے حالات میں اپنے احتجاج کو کارگر اور نتیجہ خیز بنانے کیلئے بھرپور تیاری کی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس میں جماعت کے کارکنوں کے ساتھ عوام کے مختلف طبقات خصوصاً محنت کشوں اور نوجوانوں کو ساتھ ملایا جائے جس کے لئے ایک خاص انداز میں حکمت عملی طے کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب اگر زمینی اور سیاسی حقائق پر نظر دوڑائی جائے تو احتجاج کی تیاریاں پختونخوا میں تو نظر آ رہی ہیں اور دیگر صوبوں میں پارٹی کی لیڈر شپ اور ذمہ داران عملی طور پر احتجاج کے بجائے میڈیا کے ذریعہ اپنی سرگرمیوں پر انحصار کر رہے ہیں۔
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے سر پر احتجاج سوار نظر آ رہا ہے گزشتہ دو تین روز سے وہ امن جرگہ کے نام سے سیاسی سرگرمیاں شروع کئے ہوئے ہیں جس میں ان کے خیالات کا محور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے جبکہ وفاقی حکومت کے پختونخوا اور وزیراعلیٰ پختوانخوا سے سلوک کو جواز بنا کر عوام کے اندر تحریک پیدا کی جا رہی ہے ، آنے والے چند روز میں بھی ایسی ہی تقریبات اور جلسے جلوس اور جرگوں کا اہتمام ہو رہا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے احتجاج میں بھی احتجاج کا مرکز پختونخوا اور جماعت کا ٹارگٹ اسلام آباد ہوگا ،اس حوالہ سے صوبائی حکومت کے وسائل بھی خرچ ہو رہے ہیں ،ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے وزیراعلیٰ خود کو بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں سرخرو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کی پہلی ترجیح احتجاج ہے اور ان کی اب تک کی سرگرمیوں کا مقصد صوبہ کے مفادات سے زیادہ احتجاج کو منظم کرنا ہے ،اس ضمن میں ان کی جانب سے اپنے ان اراکین اسمبلی کو مشاورت میں شامل کیا گیا ہے جو نوجوان اور پہلی مرتبہ ایوان میں پہنچے ہیں ،تین درجن سے زائد ایک خاص سیاسی سپرٹ کے حامل یہ نوجوان مرنے مارنے کا جذبہ لئے ہوئے ہیں۔
دوسری جانب بیرسٹر گوہر ،سلمان اکرم راجہ ،اسد قیصر و دیگر احتجاج کی بات تو کرتے نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنے احتجاج کو پرامن اور آئین وقانون کے دائرہ میں رکھنے کی بات کرتے ہیں ، یہ بات پارٹی کے نوجوان کارکنوں کو اپیل کرتی نظر نہیں آ رہی ، یہی وجہ ہے کہ باوجود اس امر کے کہ جیل سے باہر وہ پارٹی کے ذمہ داران ہیں لیکن عملاً ان کی اپنی جماعت پر گرپ دکھائی نہیں دیتی اور کارکن بھی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے یا تو اڈیالہ جیل یا نئے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔پارٹی میں متحرک علیمہ خان کا فیکٹر بھی فی الحال پسپائی اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے ۔ماہرین کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس سے پہلے بھی احتجاج اور مزاحمتی بیانیہ کارگر نہیں بنا اور اب بھی بدلے ہوئے حالات میں اگر وہ معاملات کا ادراک نہ کر سکے تو ان کی احتجاجی روش انہیں سیاسی محاذ پر الٹی پڑ سکتی ہے اور اسلام آباد کے لئے کوئی خطرہ ہو نہ ہو لیکن الٹا پختونخوا کی حکومت کی بقا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔