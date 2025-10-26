غیر قانونی امیگریشن پاکستان کیلئے بھی حساس مسئلہ :محسن نقوی
نقوی سے نائب وزیرداخلہ پولینڈ کی ملاقات، دوطرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیر داخلہ نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ و فٹنس ایریناکا افتتاح بھی کیا
اسلام آباد (دنیا نیوز، اے پی پی ) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ میچے ڈشچک نے ملاقات کی ، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور پولینڈ میں پاکستان کے سفیر محمد سمیع بھی موجود تھے ۔ا س موقع پر غیر قانونی امیگریشن، بارڈر سکیورٹی اور میوچل لیگل اسسٹنس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیاگیا ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن پاکستان کیلئے بھی انتہائی حساس مسئلہ ہے ، غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ۔
سمندری بارڈر کو محفوظ بنانے کیلے کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اس موقع پر پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ نے محسن نقوی اور طلال چودھری کو پولینڈ کے دورہ کی دعوت دی۔انہوں نے انسانی سمگلنگ کے تدارک کے سلسلہ میں پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ دریں اثنا محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کو عالمی معیار کا دارالحکومت بنائیں گے ،کھیل اور ثقافت لوگوں کو جوڑنے کا اہم ذریعہ ہیں ،سفارت کار ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتہ کو ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ و فٹنس ایریناکے افتتاح کے موقع پرکیا ۔