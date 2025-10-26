صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اُبھرتی ہوئی عالمی معیشتوں میں شامل ہوگیا، احسن اقبال

  • پاکستان
پاکستان اُبھرتی ہوئی عالمی معیشتوں میں شامل ہوگیا، احسن اقبال

معرکہ حق میں بھارت کو دیا گیا کرارا جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا:خطاب

لاہور،اسلام آباد(دنیا نیوز) وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان آج عالمی سطح پر اُبھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہوگیا۔وفاقی دارالحکومت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ملک میں ترقی کے ہرمنصوبے پر مسلم لیگ ن کی تختی لگی ہوئی ہے ۔ معرکہ حق میں بھارت کو دیا گیا کرارا جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کو معرکہ حق میں عظیم کامیابی ملی، وزیراعظم شہبازشریف کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ ہماری حکومت نے ملک سے دہشتگردی اور  لوڈشیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ پی ٹی آئی والوں نے شہدا کی یادگاروں کی بے حرمتی کی،بانی پی ٹی آئی نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا تھا ۔ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے ، معرکہ حق کی طرح معاشی معرکہ بھی جیتیں گے ۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں نوجوانوں کو نعروں کے ذریعے گمراہ کیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا

صنعتی سرگرمیاں بڑھنے سے لوہا، خام مال قیمت نئی بلندی پر

انفرا اسٹرکچر، بندرگاہی آپریشنز بڑھانے پر پاک ایران اتفاق

گزرا ہفتہ ملکی کرنسی کیلئے قدرے بہتر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak