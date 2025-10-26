پاکستان ایران سرحدی تجارت کیلئے مشترکہ کمیٹی قائم، مسائل کے حل پر اتفاق
ٹرکوں کی کلیئرنس تیز کرینگے ، ایران کو چین ودیگر ممالک سے تجارتی سہولت دینے کو تیار ہیں، وفاقی وزیر مواصلات ایرانی وزیر فرزانہ صادق کی علیم خان سے ملاقات، اجلاس میں شرکت، گوادر، چاہ بہار کے ذریعے بحری تعاون کی خواہش کااظہار
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان اور ایران کے تجارتی امور میں سرحدی مسائل کے حل کے لیے دونوں ممالک کے حکام پر مشتمل مشترکہ کمیٹی قائم کر دی گئی جو لاجسٹک اور تجارت سے متعلق امور پر اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس رپورٹ میں ایران سے آنے والے جارتی ٹرکوں کی مشکلات کے حل پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔یہ بات ایران کی وزیر برائے روڈز و شہری ترقی فرزانہ صادق نے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ملاقات میں کہی۔ بعد ازاں ایرانی وزیر نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وزیر تجارت جام کمال خان کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں شرکت کی جس میں پاک ایران تجارتی اور ٹرانسپورٹ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ ایران سے آنے والے تجارتی ٹرکوں کی کلیئرنس جلد یقینی بنائی جائے گی اور اس سلسلے میں این ایل سی، ایف بی آر سمیت متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، ایران کو اپنے تجارتی راستوں کے ذریعے چین اور دیگر ممالک سے تجارت کی سہولت فراہم کرنے کو تیار ہے ۔ایران کی وزیر فرزانہ صادق نے کہا کہ ایران، چاہ بہار اور گوادر پورٹس کے ذریعے بحری تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے اور ایرانی صدر پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔بعد ازاں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے روڈ سیفٹی ژاں ہنری ٹاڈ سے عبدالعلیم خان کی ملاقات ہوئی جس میں روڈ سیفٹی، حدِ رفتار کی پابندی اور ایئر ایمبولنس جیسے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔