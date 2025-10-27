مذاکرات کے دوران خوارج کی افغانستان سے دراندازی : فائرنگ کا تبادلہ 25 دہشتگرد ہلاک 5 فوجی جوان شہید
سکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب ، شمالی وزیرستان میں 15 ، کرم میں 10خوارج مارے گئے ، اسلحہ و دھماکا خیز مواد برآمد ،شہداء میں حوالدار منظور ،سپاہی نعمان ،محمد عادل ،شاہ جہاں اورعلی اصغر شامل افغان حکومت کے ارادوں پر شکوک و شبہات :آئی ایس پی آر ، میزبان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان وفد زمینی حقائق اور شواہد سمجھے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں:سکیورٹی ذرائع
راولپنڈی ،لاہور،بنوں ،کوہاٹ(خصوصی نیوز رپورٹر،دنیانیوز، مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں) پاکستان اور افغانستان کے وفود کی ترکی میں مذاکرات کے دوران بھی افغانستان سے دراندازی کی کوشش،پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم اور شمالی وزیرستان کے علاقے میں فتنہ الخوارج کے 2بڑے گروہوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 25 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا، فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق افغانستان سے فتنہ الخوارج کے گروہ نے 24 اور 25اکتوبرکو شمالی وزیرستان کے ضلع سپن وام میں دراندازی کی کوشش کی تو سکیورٹی فورسز نے مؤثرجوابی کارروائی کے دوران 4 خود کش بمباروں سمیت 15 خوارج کو ہلاک کر دیا۔
ضلع کرم کے علاقے گھکی میں بھی دراندازی کرنے والے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے مزید 10 دہشتگرد مارے گئے ، ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور دھماکا خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے ،دونوں کارروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان جام شہادت نوش کر گئے ، شہید ہونیوالوں میں 35 سالہ حوالدار منظور حسین کا تعلق ضلع غذرگلگت بلتستان ، 23 سالہ سپاہی نعمان الیاس کیانی کا ضلع پونچھ آزادکشمیر ، 24 سالہ سپاہی محمد عادل کاضلع قصور، 25 سالہ سپاہی شاہ جہاں کا ضلع وہاڑی اور 25 سالہ سپاہی علی اصغر کا تعلق ضلع پاکپتن سے تھا۔آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ فتنہ الخوارج کی جانب سے دراندازی کی یہ کوششیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب پاکستان اور افغانستان کے وفود ترکیہ میں مذاکرات میں مصروف ہیں، اپنی سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے حوالے سے عبوری افغان حکومت کے ارادوں پر شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا ہے ۔
پاکستان مسلسل عبوری افغان حکومت سے اپنی سرحد کے اطراف میں موثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کیلئے کہہ رہا ہے اور توقع ہے کہ وہ دوحہ معاہدے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور خوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال سے انکار کرے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کی سکیورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے دفاع کیلئے پرعزم اور غیر متزلزل ہیں اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں ، سکیورٹی فورسز کی طرف سے ویژن عزم استحکام کے تحت خوارج کو ختم کرنے کیلئے سینی ٹائزیشن آپریشن جاری ہے ، آپریشن غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کیلئے پوری رفتار سے جاری رہے گا ، سکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمہ کرنے کیلئے پرعزم ہیں ۔ دریں اثناء وزیراعظم شہباز شریف نے ضلع شمالی وزیرستان اور ضلع کرم میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان آپریشنز کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے سکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا، شہدا کے بلندی درجات کیلئے دعا کی اور ان کے اہلخانہ سے اظہار تعزیت کیا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم سکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتی ہے ،ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلئے پر عزم ہیں۔ ادھر ہنگو شہر کے نواح میں بگٹو پولیس چیک پوسٹ پر دن دہاڑے رکشہ سوار نامعلوم حملہ آوروں نے اچانک اندھادھند فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں ظفر عدنان نامی پولیس اہلکار زخمی ہوگیا ، پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم ایک حملہ آور کو فائرنگ کرکے ہلاک کر دیاجبکہ دیگر حملہ آور زخمی حالت میں فرار ہو گئے ۔دریں اثناء زخمی اہلکار کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، پولیس نے علاقہ میں سرچ آپریشن شروع کردیا ۔یادرہے چار روز قبل ہنگو میں سڑک پرنصب بارودی موادپھٹنے کی زدمیں آکر ایس پی آپریشن اسد زبیر اپنے دو محافظوں سمیت شہید ہوگئے تھے ۔دوسری طرف بنوں میں سکیورٹی فورسز نے تھانہ کینٹ کی حدود میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے نصب 15 سے 20 کلوگرام وزنی بارودی مواد بروقت کارروائی کرکے ناکارہ بنا دیا، تھانہ کینٹ کی حدود میں معصوم آباد ممند خیل روڈ پر مشکوک شے کی اطلاع ملنے پر کینٹ پولیس اور بم ڈسپوزل سکواڈ (بی ڈی ایس)کی ٹیم فوراً موقع پر پہنچ گئی اور اس نے پیشہ ورانہ مہارت سے سڑک کنارے نصب بارودی مواد کو کامیابی سے ناکارہ بنادیا اورعلاقے کو کسی بڑے جانی یا مالی نقصان سے بچا لیا۔
اسلام آباد(نمائندہ دنیا ،اے پی پی )پاکستانی وفد نے استنبول میں ہونے والی بات چیت میں افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا، افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، عدم سنجیدگی اور عدم تعاون دیگر فریقوں خصوصاً میزبان پر بھی واضح ہے ۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سر پرستی نا منظور ہے ۔پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسکے خاتمے کے لئے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے ، اس کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں، نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ سکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے ، مذاکرات میں مزید پیشرفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے ۔سیکورٹی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ پاکستان نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ مکمل طور پر واضح، شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہیں، افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، عدم سنجیدگی اور عدم تعاون دیگر فریقوں خصوصاً میزبان پر بھی واضح ہے ۔
سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے دہشت گردی سے متعلق مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں ، میزبان اب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان وفد زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھے اور سنجیدگی سے تعاون کرے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کو دیرپا بنانے کیلئے ترکیہ کے شہر استنبول میں جاری مذاکرات دوسرے روز داخل ہو گئے ۔ دو دنوں کے دوران فریقین کے درمیان تین مسودوں کا تبادلہ ہوا، مذاکرات کے پہلے دن یعنی 25 اکتوبر کو پاکستانی حکام نے اپنا مسودہ افغان طالبان کو دیا تھا ۔ اس کے بعد رات گئے افغان طالبان نے غور کرنے کے بعد اپنا مسودہ پاکستان کے حوالے کیا جس پر جوابی مسودہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز یعنی 26 اکتوبر کو صبح سویرے افغان طالبان کے حوالے کیا گیا تھا ، اس کے بعد دوسرے روز مذاکرات ترکیہ کے وقت کے مطابق دن 12 بجے استنبول کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوئے جس میں چار بڑے نکات پر بات چیت کی گئی ۔
دوسرے روز پاکستان نے تعلقات کی بہتری کیلئے دہشتگردی روکنے کی شرط رکھ دی ، پاکستانی حکام نے فتنہ الہندوستان ، فتنہ الخوارج سمیت تمام دہشتگرد تنظیموں کیخلاف قابل تصدیق کارروائی پر زور دیا ،فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کیخلاف کارروائی پاکستان کا بنیادی مطالبہ ہے ، دہشتگردوں کیخلاف واضح، مصدقہ اور موثر کنٹرول مطالبے کے تین لازمی اجزاء ہیں، طالبان حکومت اس اصولی مطالبہ کوتسلیم کرتی ہے تو بات آگے بڑھے گی ۔ ذرائع نے بتایا کہ افغان حکام نے مہاجرین کے مسائل کے علاوہ افغانستان کی فضائی حدود کی پامالی کا نقطہ بھی اٹھایا ۔ تاہم پاکستان نے واضح موقف اپنا یا کہ دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کرکے ان کو روکا جائے اور اگر افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں کو روکا نہیں جائے گا تو پاکستان اپنی دفاع کیلئے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، پاکستان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغان طالبان عالمی برادری کے ساتھ کئے وعدے پورے کریں ۔ افغان وفد مذاکرات کے دوران کابل اور قندھار کے ساتھ بار بار رابطہ کرتا ر ہا تاکہ وہاں سے ہدایات حاصل کرسکے ۔ یاد رہے قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان اورافغانستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی۔