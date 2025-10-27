ملک بھر میں گھریلو گیس کنکشن کھولنے کا اعلان، اتحادی حکومت نے عوامی مسئلہ حل کردیا : وزیراعظم
ہماری حکومت نے ہی بیس بیس گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا ،لاکھوں صارفین کنکشن کے منتظر تھے ، ترقی کیلئے دن رات محنت کرنی ہے ،تقریب سے خطاب اب گھروں میں گیس سلنڈرز نہیں رکھنا پڑیں گے ،وزیرتوانائی علی پرویز،شہباز شریف کی جاتی امرامیں نوازشریف سے ملاقات ،سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں) وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں گھریلو گیس کنکشن کھولنے کا اعلان کردیا،ان کا کہناتھاکہ اتحادی حکومت نے عوامی مسئلہ حل کردیا ، آر ایل این جی سے گھریلو صارفین کو معیاری ایندھن کی فراہمی ممکن ہوگی، ملک بھر میں لاکھوں صارفین گیس کنکشنز کے منتظر ہیں، ہماری حکومت نے ملک میں بیس بیس گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کیا تھا ۔شہباز شریف نے ری گیسیفائیڈ لیکویفائیڈ نیچرل (آر ایل این )گیس کے گھریلو کنکشنز کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیس کنکشنز کی فراہمی بہت بڑا عوامی مطالبہ تھا، 2022 میں حکومت سنبھالی تو گیس کنکشنز کی فراہمی کا بہت دباؤ تھا، سپلائی کم اور مانگ زیادہ تھی، لاکھوں لوگ گیس کنکشنز کی فراہمی کیلئے انتظار میں تھے ، جہاں پائپ لائنز بچھ چکی تھیں وہاں بھی گیس فراہمی ممکن نہ تھی کیونکہ گیس موجود ہی نہیں تھی، ہم نے اس مسئلے پر توجہ دی۔آج گھریلو صارفین کیلئے معیاری ایندھن دستیاب ہوگیا ہے ، یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے عوامی خدمت کے اقدامات کا ہی تسلسل ہے ، 2013 میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ملک میں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا تھا۔آج گیس کا مسئلہ بھی مسلم لیگ ن، پیپلز پارٹی ، ایم کیو ایم سمیت اتحادی جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم کی حکومت نے حل کیا ہے جس پر میں سب کو مبارک باد دیتا ہوں۔انہوں نے کہا پاکستان کی ترقی کیلئے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے اور اپنے ملک کو آگے لیکر جانا ہے ۔
وزیر اعظم نے قبل ازیں تختی کی نقاب کشائی کرکے آر ایل این جی کنکشنز کی فراہمی کا افتتاح کیا۔اس موقع پر وفاقی وزیر توانائی و پٹرولیم ڈویژن علی پرویز ملک نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت نے قطر و دیگر ممالک سے ملکر توانائی کا مسئلہ حل کرنے پر توجہ دی تاکہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جاسکے ۔ 2026 تک مقامی ایندھن کے کنوئیں بھی چالو کریں گے اور عوام کو سستا اور معیاری ایندھن فراہم کریں گے ،اب گھروں میں گیس سلنڈرز نہیں رکھنا پڑیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ایک سال میں ایس این جی پی ایل نے 29ارب منافع کمایا، لائن لاسز کم ہوکر 4.93 فیصد پر آگئے ہیں، آر ایل این جی محفوظ اور ماحول دوست ایندھن ہے ،گیس کنکشنز کی فراہمی اب آسان ہوگئی ہے ۔بعدازاں وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز جاتی امرا میں سابق وزیراعظم اورمسلم لیگ ن کے قائد نوازشریف سے ملاقات کی ،اس موقع پروزیراعلیٰ مریم نواز اورنائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے ،ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ کیا گیا۔نوازشریف نے کہاکہ ملکی معیشت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب جارہا ہے ،شہباز صاحب آپ کی انتھک محنت کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے ۔