پیپلز پارٹی کا سندھ ہائوس میں پاور شو،27 ارکان کی شرکت آزاد کشمیر حکومت کیلئے نمبر گیم مکمل
بیرسٹرسلطان گروپ کے 5اور فارورڈ بلاک کے 4ارکان کی فریال تالپور سے ملاقات ،پارٹی میں شمولیت کا اعلان ، پیپلز پارٹی کا حکومت سازی کیلئے 30ارکان کی حمایت کا دعویٰ حکومت سازی کے فیصلے آج یا کل متوقع ، ن لیگ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی :شاہ غلام قادر کی دنیا سے گفتگو ، صدرزرداری کا شہبازشریف کو فون ،وزیراعظم نے معاملے پر کمیٹی بنادی
اسلام آباد(یاسر ملک،اسلم میر )آزاد کشمیر میں نئی حکومت کے قیام کیلئے پیپلز پارٹی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی ،بیرسٹرسلطان محمود چودھری اور مہاجرین نے حکومت سازی کیلئے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کردیا،آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ۔ وزیراعظم نے معاملے پر کمیٹی بنادی ۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے شہباز شریف کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا، شہباز شریف نے مسلم لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ذرائع کا بتانا ہے کہ مسلم لیگ ن کی کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثنااللہ اور امیر مقام شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے قبل کمیٹی نے مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت شروع کر دی ہے ۔پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کیلئے 30سے زائد اراکین کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے ۔اتوارکوپیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے سندھ ہائوس میں پاور شو کیا۔فریال تالپور کے دیئے گئے عشائیے میں 27ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ بیرسٹر سلطان محمود گروپ کے ارکان 5 وزرا چودھری رشید، یاسر سلطان، چودھری ارشد، چودھری اخلاق اور سردار محمد حسین نے اسلام آباد میں پیپلزپارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور سے ملاقات کی اور پی پی میں شمولیت کا اعلان کیااور تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کیا ،انہوں نے یقین دلایا کہ وہ تحریک عدم اعتماد اور پیپلزپارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے حق میں ووٹ دیں گے ۔اس کے علاوہ فارورڈ بلاک کے چار وزرائماجد خان، عاصم شریف بٹ، اکبر ابراہیم اور فہیم ربانی نے بھی فریال تالپور سے ملاقات کی، جس کے بعد 27 پیپلزپارٹی کو اراکین کی حمایت حاصل ہوگئی،ملاقات کے بعدفارورڈبلاک کے وزرانے بتایاکہ وہ پیپلزپارٹی کی حکومت سازی میں ان کی غیر مشروط حمایت کریں گے ۔
سابق وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ پہلے ہی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ذرائع کے مطابق فریال تالپور کی قیادت میں پیپلز پارٹی حکومت سازی کے اقدامات کو حتمی شکل دے رہی ہے ، ممکنہ حکومت سازی کے فیصلے آج یا کل متوقع ہیں، بیرسٹر سلطان محمود گروپ نے عدم اعتماد کے لیے پی پی کی حمایت کا اعلان کیا۔فریال تالپور کی جانب سے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں اراکین کیلئے پُرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی، مہاجرین نشستوں اور بیرسٹر سلطان گروپ کے ارکان شریک ہوئے ۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ 30 سے زائد ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں، دو ارکان کی حمایت خفیہ رکھی گئی ہے اور دونوں دھڑوں کی شمولیت کے بعد 30 سے زائد ارکان کا ساتھ حاصل ہوگا۔ پاکستان پیپلزپارٹی کے پاس 52 کے ایوان میں 17 ممبران اسمبلی پہلے سے ہی موجود ہیں ۔ ادھر مسلم لیگ ن کے صدر شاہ غلام قادر نے روزنامہ دنیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کو حکومت سازی میں کوئی دلچسپی نہیں اور وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر حزب اختلاف کا کردار ادا کرے گی۔ باون کے ایوان میں مسلم لیگ ن کے پاس نو ارکان اسمبلی موجود ہیں جبکہ مسلم کانفرنس اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے ایک ایک ووٹ کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ آیا سردار عتیق احمد خان اور حسن ابراہیم پیپلزپارٹی کا ساتھ دیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے ۔وزیر اعظم انوار الحق نے بھی اپنے قریبی رفقا اور ساتھیوں کے ساتھ مشورہ شروع کر دیا کہ آیا انہیں وزیر اعظم کے منصب سے استعفیٰ دینا چاہئے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا چاہئے ۔
غالب امکان یہی ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیں گے ۔ اگر وزیر اعظم نے اگلے چوبیس گھنٹوں میں استعفیٰ نہ دیا تو پاکستان پیپلزپارٹی آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سیکر ٹریٹ میں اتحادی حکومت کو ختم کرنے اور انوار الحق کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لئے تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی۔