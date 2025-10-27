سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 نئی کمپیوٹر لیب کی منظوری : مریم نواز کو اجلاس میں بریفنگ
35ہزار600بچوں کی ہیلتھ سکریننگ، 34ہزار طلبہ کا علاج معالجہ، 2خصوصی کورسز کا اجرا ٹریننگ،پہلی 50پوزیشنز کیلئے لیپ ٹاپ ،مراکز میں طلبہ کے تحفظ کیلئے کیمرے لگانے کا منصوبہ
لاہور (دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیرصدارت سپیشل طلبہ پر اجلاس گزشتہ روز ہوا،جس میں طلبہ کی ہیلتھ سکریننگ پر تبادلہ خیال کیاگیا ۔وزیراعلیٰ کو بریفنگ میں بتایاگیاکہ ان کی ہدایت پر پنجاب میں پہلی مرتبہ سپیشل ایجوکیشن کے طلبہ کی ہیلتھ سکریننگ کا جامع پروگرام شروع ہوچکاہے ،صوبہ بھر میں 35600 سے زائد سپیشل بچوں کی ہیلتھ سکریننگ کی گئی،سپیشل ایجوکیشن کے مراکز میں زیر تعلیم 34ہزار سے زائد طلبہ کا علاج معالجہ کیا گیا،جس میں آئی ٹیسٹنگ، دانتوں کا معائنہ اور دیگر امراض شامل تھے ۔پنجاب بھر میں سپیشل طلبہ کے داخلوں کے لئے ڈور ٹو ڈور مہم کے دوران 5ہزار سے زائد نئے داخلے ہوئے ۔
سی ایم پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 2 خصوصی کورسز کا اجراء کیا گیا ،ڈیزائن اینڈ یو ٹیوب،کانٹینٹ کری ایشن، سوشل میڈیا اور ای کامرس کے کورسزبھی کرائے جا رہے ہیں۔سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10سٹیٹ آف دی آرٹ نئی کمپیوٹر لیبز کی منظوری دے دی گئی، پہلے سے موجود 8موجودہ لیبز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کافیصلہ کیا گیا ہے۔ سی ایم پنجاب خود مختارپروگرام کے تحت 18ماسٹر ٹرینرزاور1760طلبہ کی ٹریننگ جاری ہے ،ٹریننگ کے دوران پہلی50پوزیشنز حاصل کرنے والے سپیشل طلبہ کو لیپ ٹاپ دئیے جائیں گے ۔سکیورٹی کیلئے لاہور، گوجرانوالہ، ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن کے 142سپیشل ایجوکیشن مراکز میں کیمرے لگیں گے ۔ملتان اورلاہور سمیت 4ڈویژن میں سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 989کیمرے نصب ہو چکے ہیں،نومبرتک3450کیمرے انسٹال کئے جائیں گے ۔صوبے بھر میں نصب کیمروں کولاہور میں قائم سنٹرل سرویلنس روم سے منسلک کیا جائے گا۔ سپیشل ایجوکیشن مراکز میں کیمرہ ریکارڈنگ سے علاج اور بہتری کے لئے طلبہ کے روئیوں کا تجزیہ بھی کیا جائے گا۔