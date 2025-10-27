معدنیات پختونخوا کا حق، جسے چاہیں گے دینگے : آفریدی
مخالفین دولت کمانے کے چکر میں ہیں، ہم ڈیلیور کرکے دکھائیں گے وفاقی وزراء نے غلیظ اور گھٹیا الزامات لگائے ،وزیراعلیٰ کا جلسہ سے خطاب
کوہاٹ(این این آئی، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وفاق کے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ خیبرپختونخوا پیچھے رہ گیا، وفاق کے ذمہ 22 سو بلین روپے بجلی کی مد میں بقایا ہے ، سابقہ فاٹا کے انضمام کے وقت کہاگیا تھا کہ حسب سابق ضم اضلاع کیلئے 100 بلین روپے ترقیاتی پروگرام کے تحت دئیے جائیں گے لیکن وہ بھی اب وفاق نہیں دے رہا،صوبہ میں جتنی معدنیات ہیں اس پر صرف اور صرف پختو نخوا کا حق ہے ’جسے چاہیں گے دیں گے اور جسے نہ چاہیں گے نہیں دیں گے ،مخالفین پاکستانیوں کا خون چوس کر دولت کمانے کے چکر میں ہیں لیکن ہم ڈیلیور کرکے دکھائیں گے ۔ وہ اتوار کو کرک کی تحصیل تخت نصرتی میں جلسہ عام سے خطاب کررہے تھے ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ سیاسی مخالفین انہیں ناکام بنانے کے لئے منفی بیانیہ دے رہے ہیں لیکن ان کے اعصاب مضبوط ہیں اور انہیں کسی کا خوف نہیں، وہ پشتون اور قبائلی نوجوان ہیں،وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ کوئی اسے ڈراسکتا ہے ،ان کا اللہ پر مضبوط ایمان ہے۔
اگر نیت صاف ہو اور جذبہ جوان ہو تو ڈیلیور کرنا کوئی مشکل نہیں۔انہوں نے کہاکہ خیبر پختونخوا میں کرپشن بارے زیروٹالرینس پالیسی ہے ،کمشنر’ ڈپٹی کمشنراور ڈی پی او سمیت تمام سرکاری اہلکار بادشاہ نہیں بلکہ عوام کے خادم ہیں۔وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وفاقی وزراء نے غلیظ اور گھٹیا الزامات لگائے ۔ پشتونوں کی تاریخ بدلے گی ، جس مقصد کے لیے جلسہ اور جرگے بلائے ہیں اس پر بات کرینگے ۔سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم دلیر ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، ان کے بڑے بڑے بابوں نے کیا تیر مارا ہے ، یہ نوجوان ڈلیور کرے گا، میں 36 سال کا ہوں، میں ڈلیور کرونگا۔وزیر اعلی ٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن لا کر رہیں گے ، پولیس کے لیے جدید اسلحہ ، بلٹ پروف گاڑیاں خریدیں گے ، میرے پروٹوکول کے لیے راستہ بند نہیں کرینگے ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی ہنگو دھماکے میں شہید ایس پی اسد زبیر کے گھر گئے اور شہید کے اہلِ خانہ سے ملاقات اور تعزیت کا اظہار کیا۔کوہاٹ میں وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے سابق وزیر داخلہ اور رکن قومی اسمبلی شہریار خان آفریدی کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔
وزیر اعلیٰ نے ہنگو بم دھماکے میں شہید ہونے والے شہریار آفریدی کے کزن اور ایس پی آپریشن ہنگو، شہید اسد زبیر آفریدی کی شہادت پر فاتحہ خوانی کی اور لواحقین سے دلاسہ اور تعزیت کا اظہار کیا۔وزیر اعلی ٰنے قوم کو باور کرایا کہ وہ اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی ۔ خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے پروٹوکول کی وجہ سے سڑک بند ہونے پر عوام سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور کہا میں نے اپنے سکیورٹی چیف کو ہدایت کی تھی کہ کوئی روٹ نہیں لگے گا، میں نے یہاں آتے ہوئے راستے میں گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھیں تو سکیورٹی چیف سے روٹ لگانے کا پوچھا ،جس پر انہوں نے بتایا کہ صرف ایک منٹ روٹ لگایا ہے تاکہ مشکل نہ ہو۔سہیل آفریدی نے کہا میں نے سکیورٹی چیف کو ایک منٹ کا بھی روٹ لگانے سے منع کیا تو انہوں نے جواب میں مجھے استعفیٰ دینے کا کہا اور بتایا کہ یہ سب آپ کی سکیورٹی کیلئے ضروری ہے ۔سہیل آفریدی نے کہا مستقبل میں بھی پروٹوکول کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔