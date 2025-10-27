فوج ہٹ جائے تو ملکی سلامتی دو دن برقرار نہیں رہ سکتی، امیر مقام
پختونخوا پاکستان کا حصہ ، اسے وفاقی نظام سے الگ کر کے پیش کرنا ملکی اتحاد کیلئے نقصان دہ آزادی کی صبح قریب ، ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑینگے ، پریس کانفرنس سے خطاب
لاہور (این این آئی)وفاقی وزیر امورِ کشمیر، گلگت بلتستان و سیفران انجینئر امیر مقام نے کہا کہ 27اکتوبر کا دن مقبوضہ جموں و کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں یومِ سیاہ کے طور پر منایا جا ئے گا، کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ضرور کامیاب ہوگی،آزادی کی صبح قریب ، ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑینگے ، خیبر پختونخواپاکستان کا حصہ ہے ، اسے وفاقی نظام سے الگ کر کے پیش کرنا ملک کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے ،اگر پاک فوج ہٹ جائے تو ملک کی سلامتی اور اتحاد دو دن بھی برقرار نہیں رہ سکتا ۔ ایوان اقبال لاہور میں یومِ سیاہ کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر مقام نے عالمی برادری اور اقوامِ متحدہ سے اپیل کی کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ کشمیری عوام کو انصاف اور آزادی مل سکے ۔ معرکہ حق کے بعد بھارت کو پیغام دیا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی نکتہ ہے ۔ اس موقع پر آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما فیض احمد نقشبندی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کا مقدمہ عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے ۔