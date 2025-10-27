پاکستان عالمی برادری کیساتھ مل کر دہشتگردی خاتمہ کیلئے پرعزم ، نقوی
وزیر داخلہ سے جین میریٹ، نیٹلی بیکر کی ملاقاتیں،سکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال بر طانوی ہائی کمشنر ، امریکی سفیرنے پاک بحریہ کے منشیات کیخلاف حالیہ آپریشن کو سراہا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے الگ الگ ملاقاتیں کیں جن میں دوطرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے اُمور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔وزیر داخلہ اور سفارتکاروں نے انسدادِ منشیات، انسانی سمگلنگ اور سکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔محسن نقوی نے 5 برس بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کے آغاز پر برطانوی حکومت اور ہائی کمشنر سے تشکر کا اظہار کیا۔برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر نے پاک بحریہ کے منشیات کے خلاف حالیہ آپریشن کو سراہا،برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر داخلہ کو نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے آئندہ دورۂ پاکستان سے آگاہ کیا جس کے دوران امیگریشن اور انسدادِ منشیات کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔
محسن نقوی نے کہا کہ سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام سے پاکستانی اداروں کی استعدادکار بڑھانے اور قانونی تعاون میں مدد ملے گی۔قائم مقام امریکی سفیر نے کہا کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابلِ تحسین ہیں ، سکیورٹی و انسداد دہشتگردی کے شعبوں میں تعاون جاری رہے گا۔ وزیرداخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے ۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے برطانیہ کے عزم جبکہ وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کو دہرایا۔ دریں اثنا وفاقی وزیر داخلہ نے 1948 میں پیرکلیوا محاذ کے ہیرو نائیک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نائیک سیف علی جنجوعہ شہید نے دشمن کی پیش قدمی روک کر عسکری تاریخ میں بہادری و شجاعت کی مثال قائم کی۔