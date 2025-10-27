صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گکھڑ منڈی :ٹریک پر کام کر تامزدور ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق، دوسرا زخمی

گکھڑ منڈی ، وزیرآباد (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ریلوے ٹریک پر کام کرتا ایک مزدور ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ،دوسرا زخمی ہو گیا۔

ریلوے ملازم اشرف موضع کوٹلی حسین کے قریب ساتھی وہاب کے ہمراہ ریلوے پٹڑی پر کام کررہا تھا، راولپنڈی سے آنے والی جعفر ایکسپریس تلے آکر دونوں شدید زخمی ہوئے ، اشرف موقع پر دم توڑ گیا۔ لاش اور زخمی وہاب کو ریسکیو عملہ نے سول ہسپتال منتقل کردیا۔جاں بحق اشرف علی کا تعلق حافظ آباد سے تھا اور وہ ریلوے کالونی وزیرآبادمیں رہائش پذیر تھا،جبکہ وہاب کا تعلق وزیرآباد کے گاؤں بھٹی منصور سے بتایا جاتا ہے ۔

