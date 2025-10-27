راولپنڈی :نانبائیوں کا معاملات طے نہ ہونے پر کل ہڑتال کا اعلان
یقین دہا نی کے باوجود بھاری جرمانوں ، دکانیں سیل کرنے کا سلسلہ جا ری ہے :شفیق قریشی مہنگا آٹا خریدکر روٹی 14روپے میں دے رہے ،پھر بھی تنگ کیا جا رہا،اجلاس سے خطاب
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)آل پاکستا ن متحدہ نانبائی ایسوسی ایشن کے صدر شفیق قریشی نے کہا ہے کہ نانبائیوں اور انتظامیہ کے درمیان آٹے کی ترسیل کے حوالے سے معاملات طے پاگئے تھے اسکے باوجود دس فیصد نانبائیوں کو انتہائی ناقص آٹا دیا گیا جو پکانے کے قابل نہیں جس کی وجہ سے نانبائی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں، انتظامیہ نے یقین دہا نی کے باوجود پیر۱ فورس کو جرمانوں سے روکا نہ دکانیں سیل کرنے سے منع کیا ۔انتظامیہ نے اگر اپنا رویہ نہ بدلا تو نانبائی ایسوسی ایشن کل 28اکتوبر کو پر امن ہڑتال کریگی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ شفیق قریشی نے کہا 11ہزار روپے کی آٹے کی بوری خرید کر 14روپے کی روٹی فروخت کر رہے ہیں پھر بھی تنگ کیا جا رہا ے ، بھاری جرمانے عائد اور دکانیں سیل کی جارہی ہیں، اگر مسائل حل نہ ہو ئے تو 28اکتوبر کو مکمل ہڑتال کی جائے گی ۔