اسلام آباد کے 37مراکز صحت کو ٹھیکے پردینے کافیصلہ
مراکزصحت کو غیر سرکاری تنظیموں کی پارٹنر شپ کے ساتھ چلایا جائے گا نجی کمپنی آئندہ ہفتے سے سٹڈی رپورٹ کی تیاری شروع کریگی:وزارت صحت
اسلام آباد(ایس ایم زمان)وزارت قومی صحت نے وفاقی دارالحکومت کے 37 مراکز صحت کو آؤٹ سورس کرنے کافیصلہ کیاہے ، وزارت قومی صحت نے آؤٹ سورس کرنے کے لیے نجی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی کے ساتھ 37 مراکز صحت کے مشینری وآلات سمیت اثاثہ جات کا تخمینہ اور سٹڈی کرنے کا معاہد ہ کیاہے ۔ وزارت قومی صحت کے ذرائع کے مطابق 37مراکز صحت ، دیہی مراکز صحت، ماں وبچہ سنٹر، کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کو غیر سرکاری تنظیموں کی پارٹنر شپ کے ساتھ چلایا جائے گا،وزارت قومی صحت نے نجی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی کو اسلام آباد کے دیہی وشہری علاقوں میں واقع 37 مراکز صحت کی عمارات،زمین، مشینری، آلات، سہولیات ،گاڑیاں، ہومین ریسورس سمیت تمام اثاثہ جات کا تخمینہ ، سٹڈی اور مریضوں کے علاج ،ادویات و اخراجات کے حوالے سے تخمینہ اور سٹڈی کرانے کامعاہدہ کیاہے ، جس کے بعدنجی کمپنی کی ٹیکنیکل ٹیم آئندہ ہفتے سے وفاقی دارالحکومت کے 37 مراکز صحت کی سٹڈی رپورٹ کی تیاری کاکا م شروع کرے گی، وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال، وفاقی سیکرٹری حامد یعقوب شیخ ،جوائنٹ سیکرٹری ہسپتال کامران انصاری سمیت ترجمان ساجد شاہ نے دنیا کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔