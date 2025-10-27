نوشہرہ:حساس اداروں کی کارروائی، سوشل میڈیا ایکٹوسٹ افغان مہاجرگرفتار
نوشہرہ (نمائندہ دنیا)نوشہرہ کینٹ ڈسٹرکٹ کورٹس میں چائے سپلائی کرنے والا افغان مہاجر سوشل میڈیا ایکٹوسٹ حساس اداروں نے کارروائی کر کے گرفتارکرلیا۔
ذرائع کے مطابق افغان مہاجر آغا نظام الدین کا موبائل اور اہم دستاویزات قبضہ میں لے لی گئی ہیں،افغان مہاجر سے چند جعلی کاغذات بھی قبضہ میں لیے گئے ہیں ،جن کی تحقیقات کی جارہی ہیں،ڈسٹرکٹ کورٹ نوشہرہ میں سکیورٹی پر مامور اہلکاروں اور ضلعی کچہری کے مختلف افراد نے آغا نظام الدین کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔