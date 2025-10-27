صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ:حساس اداروں کی کارروائی، سوشل میڈیا ایکٹوسٹ افغان مہاجرگرفتار

  • پاکستان
نوشہرہ:حساس اداروں کی کارروائی، سوشل میڈیا ایکٹوسٹ افغان مہاجرگرفتار

نوشہرہ (نمائندہ دنیا)نوشہرہ کینٹ ڈسٹرکٹ کورٹس میں چائے سپلائی کرنے والا افغان مہاجر سوشل میڈیا ایکٹوسٹ حساس اداروں نے کارروائی کر کے گرفتارکرلیا۔

ذرائع کے مطابق افغان مہاجر آغا نظام الدین کا موبائل اور اہم دستاویزات قبضہ میں لے لی گئی ہیں،افغان مہاجر سے چند جعلی کاغذات بھی قبضہ میں لیے گئے ہیں ،جن کی تحقیقات کی جارہی ہیں،ڈسٹرکٹ کورٹ نوشہرہ میں سکیورٹی پر مامور اہلکاروں اور ضلعی کچہری کے مختلف افراد نے آغا نظام الدین کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں ،زیورات ،موبائل فونز چھین لئے

پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

جلالپوربھٹیاں:بچے کو منہ میں مٹی بھر کر مار ڈالا

ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

کامونکے :موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکر اگئی، خاوند جاں بحق ،اہلیہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak