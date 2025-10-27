صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنظیم نو:طارق محمود ساہی پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب کے سیکرٹری جنرل مقرر

  • پاکستان
لاہور(آن لائن)تحریک انصاف پنجاب کی تنظیم نو کے سلسلے میں اہم تقرری عمل میں لائی گئی۔ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے طارق محمود ساہی کو پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب کا سیکرٹری جنرل مقرر کردیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق طارق محمود ساہی کی تقرری بانی تحریک انصاف کی منظوری سے عمل میں لائی گئی ہے ۔ نئے سیکرٹری جنرل طارق محمود ساہی کو ہدایت کی گئی ہے وہ تنظیمی ڈھانچے کو گراس روٹ سطح تک منظم کریں اور اضلاع و تحصیلوں میں پارٹی کارکنوں کو متحرک بنائیں۔

