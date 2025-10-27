صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی کا نئے بلدیاتی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنیکا اعلان

  • پاکستان
پی پی کا نئے بلدیاتی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنیکا اعلان

ن لیگ نے خود ہی یہ الیکشن لڑنا تھا تو یہ تردد کیوں کیا ؟:مصباح الرحمن آصف ہاشمی، فیصل میر ، نرگس خان کا بھی لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب

لاہور (سپیشل رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی نے نئے بلدیاتی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 ضیاء کے 85 کے غیر جماعتی نظام کی کاپی ہے ،نیا بلدیاتی بل آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے ۔ان خیالات کا اظہار پاکستان  پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میاں مصباح الرحمن ،آصف ہاشمی، فیصل میر اور نرگس خان نے پیپلز سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لاہور ڈویژن کے مشاورتی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر مجید غوری،سبط حسن،ڈاکٹر عائشہ ، ڈاکٹر ضرار یوسف،شہناز کنول،خرم فاروق،وحید لودھی اور ڈاکٹر وسیم میو بھی موجود تھے ۔

میاں مصباح الرحمن نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن سر پر ہیں،یہ پہلا الیکشن ہے جس میں آزاد امیدوار ہونے کے بعد کسی جماعت کو جوائن کرنا ہو گا،ن لیگ نے خود ہی یہ الیکشن لڑنا تھا تو یہ تردد کیوں کیا ؟۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کولاہور میں 5000سے زائد امیدوار درکار ہیں ،ہمارا مطالبہ ہے صدر مملکت آصف زرداری ، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اس قانون کو پڑھ کر تبدیلی لائیں۔آصف ہاشمی نے کہا کہ ن لیگ والے خوفزدہ ہیں،آپ نے اتنے کام کئے ہیں تو پھر بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے چاہئیں۔ فیصل میر نے کہا کہ 2015ء کے الیکشن کی طرح ن لیگ کو واک اوور نہیں دینگے ، امید کرتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز پیپلز پارٹی کے جیتنے والے امیدواروں کو چھانگا مانگا سیاست کا شکار نہیں ہونے دیں گی، اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کرینگے ۔پیپلز پارٹی ویمن ونگ لاہور کی صدر نرگس خان نے کہا کہ ابھی الیکشن شروع نہیں ہوئے اور ن لیگ کی بد نیتی ثابت ہو گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت : مائیک ہیسن

سپر لیگ، فرنچائزز سے نئے معاہدے جلد مکمل کرنیکی ہدایت

یاسر کھوکھر نے چیف آف دی نیول سٹاف امیچور گالف کپ جیت لیا

یو ایس اوپن سکواش ، دونوں ٹائٹلمصری پلیئر ز کے نام

پاکستانی والی بال ٹیم ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی

پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ٹی ٹونٹی ٹرافی کی رونمائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak