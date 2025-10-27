صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی الیکشن ،این اے 96سے بلال بدر، 104سے راجہ دانیال اور 143سے محمدطفیل کو ن لیگ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ

  • پاکستان
ضمنی الیکشن ،این اے 96سے بلال بدر، 104سے راجہ دانیال اور 143سے محمدطفیل کو ن لیگ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)مسلم لیگ ن نے آئندہ ضمنی انتخابات میں ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

ذرائع کے مطابق این اے 96 سے بلال بدر، این اے 104 سے راجہ دانیال اور این اے 143سے محمدطفیل،پی پی 203 سے محمد حنیف،پی پی 98 سے آزاد علی تبسم کومسلم لیگ ن کا ٹکٹ جاری کرنے کافیصلہ کیا ہے ۔قومی اسمبلی کی تین اور پنجاب اسمبلی کی دو نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے ،یہ فیصلہ پارٹی کی مرکزی قیادت کی منظوری کے بعد کیا گیا ہے اور ان امیدواروں کو جلد ٹکٹ آفیشلی جاری کیے جائیں گے ۔

