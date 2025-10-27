صوبائی اور وفاقی حکومتیں ناکام
دیر بالا (آن لائن) جمعیت ِ علمائے ِ اسلام کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر مولانا اسعد محمود نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔۔۔
جب صوبے کا وزیرِ اعلیٰ اپنے ہی صوبے کے کسی ضلع میں ڈپٹی کمشنر تعینات نہیں کر سکتا تو یہ جمہوریت نہیں بلکہ غلامی کی بدترین شکل ہے ۔دیر بالا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے حکمران 70 سال سے جاری غلامانہ نظام کو مزید مستحکم کر رہے ہیں، جبکہ جمعیت نے ماضی میں بھی ایسی غلامی کو مسترد کیا تھا۔