صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی اور وفاقی حکومتیں ناکام

  • پاکستان
صوبائی اور وفاقی حکومتیں ناکام

دیر بالا (آن لائن) جمعیت ِ علمائے ِ اسلام کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر مولانا اسعد محمود نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔۔۔

جب صوبے کا وزیرِ اعلیٰ اپنے ہی صوبے کے کسی ضلع میں ڈپٹی کمشنر تعینات نہیں کر سکتا تو یہ جمہوریت نہیں بلکہ غلامی کی بدترین شکل ہے ۔دیر بالا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے حکمران 70 سال سے جاری غلامانہ نظام کو مزید مستحکم کر رہے ہیں، جبکہ جمعیت نے ماضی میں بھی ایسی غلامی کو مسترد کیا تھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak