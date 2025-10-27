پختو نخوا گندم پاسکوسے خریدے
لاہور (دنیانیوز) وزیرِ اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے واضح کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔۔۔
اس حوالے سے پھیلایا جانے والا پراپیگنڈا حقائق کے منافی ہے، سیاسی نعروں اور تماش بینی سے عوام کے چولہے نہیں جلتے ۔عظمیٰ بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل طور پر شفاف طریقے سے اجازت ناموں کے تحت ہو رہی ہے تاکہ یہ واضح ریکارڈ رکھا جا سکے کہ صوبے سے کتنا آٹا دیگر صوبوں کو بھیجا جا رہا ہے ۔ خیبر پختونخوا میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں، لہٰذا وزیرِ اعلیٰ کے پی کو مشورہ ہے وہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کے بجائے اپنے صوبے کی فلور ملز کو چلانے پر توجہ دیں تاکہ ان کے عوام کو بھی آٹا میسر آ سکے ۔انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بین الصوبائی سطح پر گندم یا آٹے کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں، کے پی حکومت اگر واقعی اپنے عوام کیلئے فکر مند ہے تو اسے چاہئے کہ اپنی ذخیرہ شدہ گندم جاری کرے یاپاسکو سے خریدے ، پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاسی تماشوں پر قربان نہیں کر سکتا۔عظمیٰ بخاری نے کہا اس وقت پنجاب کے پاس 8 لاکھ 85 ہزار میٹرک ٹن گندم کے محفوظ ذخائر موجود ہیں ۔