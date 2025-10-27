صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختو نخوا گندم پاسکوسے خریدے

  • پاکستان
پختو نخوا گندم پاسکوسے خریدے

لاہور (دنیانیوز) وزیرِ اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے واضح کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔۔۔

 اس حوالے سے پھیلایا جانے والا پراپیگنڈا حقائق کے منافی ہے، سیاسی نعروں اور تماش بینی سے عوام کے چولہے نہیں جلتے ۔عظمیٰ بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل طور پر شفاف طریقے سے اجازت ناموں کے تحت ہو رہی ہے تاکہ یہ واضح ریکارڈ رکھا جا سکے کہ صوبے سے کتنا آٹا دیگر صوبوں کو بھیجا جا رہا ہے ۔ خیبر پختونخوا میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں، لہٰذا وزیرِ اعلیٰ کے پی کو مشورہ ہے وہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کے بجائے اپنے صوبے کی فلور ملز کو چلانے پر توجہ دیں تاکہ ان کے عوام کو بھی آٹا میسر آ سکے ۔انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بین الصوبائی سطح پر گندم یا آٹے کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں، کے پی حکومت اگر واقعی اپنے عوام کیلئے فکر مند ہے تو اسے چاہئے کہ اپنی ذخیرہ شدہ گندم جاری کرے یاپاسکو سے خریدے ، پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاسی تماشوں پر قربان نہیں کر سکتا۔عظمیٰ بخاری نے کہا اس وقت پنجاب کے پاس 8 لاکھ 85 ہزار میٹرک ٹن گندم کے محفوظ ذخائر موجود ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

60سال غربت میں گزارنے والاامیر گھرانے کا وارث

گنج پن کا آسان علاج دریافت، 20دن میں بال واپس

وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ ،معمر افراد میں بینائی کی بحالی ممکن

ہائیڈروجن معدے کیلئے انتہائی ضروری، نئی تحقیق

کروڑوں برسوں سے مکمل محفوظ ڈائنا سور کا انڈہ دریافت

طلاق معاہدہ،شوہر بلیوں کا خرچ ادا کرتا رہے ،بیوی کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak