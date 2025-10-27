مزید خوشخبریاں ملیں گی
لاہور (سپیشل رپورٹر) وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔۔۔
مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، خارجہ پالیسی میں بہتری آئی ہے ، سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ، سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ففتھ جنریشن سپورٹس کمپلیکس ڈی ایچ اے لاہور میں پنجاب پیڈل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو سہولیات فراہم کریں، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے ، کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہئے ، نوجوانوں کو کھیل کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ، مثبت سرگرمیو ں کی جانب راغب کرنا چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے ، آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں ملیں گی۔