ملک کی آب وہوا بہتر کرینگے

  • پاکستان
لاہور (سیاسی نمائندہ) وزیر ماحولیات پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سموگ پر قابو پانے کے لیے ہنگامی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر جامع حکمتِ عملی پر عمل کر رہی ہے۔

سموگ کی وجہ سے اس سال اب تک لاک ڈاؤن لگا نہ سکول بند ہوئے ۔ پنجاب میں ایئر کوالٹی مانیٹرزموجود ہیں۔ پہلے پابندیاں لگاکر سموگ کو مینج کیا جاتا تھا۔ پنجاب اور پاکستان کیلئے ہوا کو بہتر کرکے رہیں گے ۔ پچھلے سال انہی دنوں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1010 تک جا پہنچا تھا، جبکہ اب حکومت کے پاس جدید مانیٹرنگ سسٹم اور 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز موجود ہیں۔8 کلب لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے بتایا کہ 2026 تک ایئر کوالٹی مانیٹرز کی تعداد 100 تک بڑھا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ کل اے کیو آئی 160 ہو اور آج 380 ہو جائے ، یہ تبدیلی موسمیاتی حالات کے باعث ہوتی ہے ۔ صوبے کے 11 ہزار بھٹے میپ کیے جا چکے ہیں اور ان پر کیو آر کوڈز نصب کر دئیے گئے ہیں۔ لاہور کے گرد و نواح میں اب کوئی بھٹا کالا دھواں نہیں چھوڑتا۔مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ 75 مائیکرون سے کم پلاسٹک پر مکمل پابندی ہے ، جبکہ فیول ٹیسٹنگ اور وہیکل سرٹیفکیشن سسٹم بھی شروع کر دیا گیا ہے ۔ ہم نے سموگ گنز منگوائی ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ۔ بیجنگ کو صاف فضا کے لیے 10 سال لگے ، ہمیں ڈیڑھ سال ہوا ہے ۔ 

