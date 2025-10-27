ڈینگی :آزادکشمیر 2، نوشہرہ میں 1جاں بحق،سینکڑوں مریض
آزادکشمیرمیں مزید110،خیبرپختونخوا میں ڈینگی کے 74کیسزرپورٹ،500صحتیاب
مظفرآباد،نوشہرہ (دنیا نیوز،نمائندہ دنیا) آزاد جموں و کشمیر اور خیبرپختونخوا میں مزید 184 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی، سب سے زیادہ کیس مظفر آباد میں رپورٹ ہوئے ،ڈینگی کنٹرول روم کے مطابق مظفرآباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 2777 تک پہنچ گئی، ڈینگی وائرس سے متاثرہ دو افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں،آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3946 ہو گئی، مظفرآباد میں 2777، باغ 127 ، میرپور میں 861 کیسز رپورٹ ہوئے ،جہلم ویلی 36، نیلم 44 ، سدھنوتی 03 ، حویلی 06 جبکہ پونچھ ضلع میں 45 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ ضلع کوٹلی 28 اور بھمبر میں بھی 19 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں،آزاد کشمیر کے مختلف ہسپتالوں میں 42 مریض زیر علاج ہیں، مزید 500 مریض ریکوری کے بعد گھر شفٹ کر دیئے گئے ،خیبرپختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 74 تصدیق شدہ کیسز سامنے آگئے ہیں،محکمہ صحت خیبرپختونخوا کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں اس وقت ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 304 ہے ۔علاوہ ازیں نوشہرہ کے علاقے رسالپور کھنڈر کی کاروباری شخصیت حاجی میر اکبرخان ڈینگی سے وفات پاگئے ،مرنے والوں کی تعداد6ہوگئی،محکمہ صحت نوشہرہ اور ضلعی انتظامیہ کے عدو شمار جاری کرنے سے اجتناب کررہے ہیں،ذرائع کے مطابق سینکڑوں مریض ڈینگی سے گھر وں اور نجی ہسپتالوں میں زیرعلاج ہیں۔سرکاری ہسپتالوں میں عدم سہولیات کی وجہ سے مریض گھروں یا نجی ہسپتالوں کو ترجیح دیتے ہیں۔