صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالائی خیبر پختونخوا ، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان

  • پاکستان
بالائی خیبر پختونخوا ، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان

اسلام آباد (اے پی پی) آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔۔۔

 تاہم بالائی خیبر پختونخوا ، گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے ،محکمہ موسمیات کے مطابق مسلسل خشک موسم اور فضائی آلودگی کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع سموگ کے زیر اثر رہیں گے ،شہریوں کو احتیا طی تدابیر اختیار کرنے کی ہدا یت کی جا تی ہے ،اتوار کو لسبیلہ ،چھور، تربت میں درجہ حرارت 39، مٹھی اورپسنی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی میں مختلف شعبوں میں بہتری کی ضرورت : مائیک ہیسن

سپر لیگ، فرنچائزز سے نئے معاہدے جلد مکمل کرنیکی ہدایت

یاسر کھوکھر نے چیف آف دی نیول سٹاف امیچور گالف کپ جیت لیا

یو ایس اوپن سکواش ، دونوں ٹائٹلمصری پلیئر ز کے نام

پاکستانی والی بال ٹیم ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی

پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ٹی ٹونٹی ٹرافی کی رونمائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak