بالائی خیبر پختونخوا ، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان
اسلام آباد (اے پی پی) آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔۔۔
تاہم بالائی خیبر پختونخوا ، گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے ،محکمہ موسمیات کے مطابق مسلسل خشک موسم اور فضائی آلودگی کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع سموگ کے زیر اثر رہیں گے ،شہریوں کو احتیا طی تدابیر اختیار کرنے کی ہدا یت کی جا تی ہے ،اتوار کو لسبیلہ ،چھور، تربت میں درجہ حرارت 39، مٹھی اورپسنی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔