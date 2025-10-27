صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
راولپنڈی کیلئے 45 الیکٹرک بسیں چلانے کامنصوبہ تیار

وزیر اعلیٰ پنجاب 5 دسمبر افتتاح کرینگی ،روزا نہ 20ہزار مسافر مستفید ہونگے

  راولپنڈی (احمد بھٹی) راولپنڈی کے شہریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ حتمی مراحل میں پہنچ گیا، پانچ دسمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بس منصوبہ کا افتتاح کریں گی جس کے تحت 4 روٹس پر 45 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی جن کا کرایہ 25 روپے فی سواری ہو گا،اس اقدام سے روزانہ 20 ہزار مسافر مستفید ہوں گے ۔ میٹرو سٹیشن اور اولڈ واران ڈپو میں چارجنگ سٹیشن کی تعمیر جاری ہے جبکہ 45 گاڑیاں پہلے ہی پہنچ چکی ہیں ۔الیکٹرک بسیں مریڑ سے 26 نمبر چونگی ، صدر میٹرو سٹیشن سے اڈیالہ روڈ،راجہ بازار سے کورال چوک اور سواں اڈاتک 4 روٹس چلائی جا ئیں گی ،ایک بس میں 58 مسافروں کی گنجائش موجود ہے ۔

