سموگ :سرکاری سکول آج سے پونے 9 بجے کھلیں گے
ڈبل شفٹ سکولوں میں دوسری شفٹ دوپہر 1:00سے 4:00بجے تک رہے گی
لاہور (خبر نگار)محکمہ سکولز ایجوکیشن پنجاب نے سموگ کے پیش نظر صوبہ بھر میں سرکاری سکولوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیئے ، آج سے سکول صبح پونے 9 بجے کھلیں گے ، جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اوقات کار کا نفاذآج 27 اکتوبر 2025 سے 15 اپریل 2026 تک ہو گا۔ سنگل شفٹ سکولوں میں پیر تا جمعرات اوقات صبح 8:45سے 1:30 دوپہر مقرر کئے گئے ہیں،جمعہ کے روز وقت 8:45 صبح تا 12:30 دوپہر ہو گا۔علاوہ ازیں ڈبل شفٹ سکولوں کی پہلی شفٹ (صبح)8:45 تا 1:30 اور دوسری شفٹ (بعد دوپہر)1:00 تا 4:00 بجے رہے گی۔
جمعہ کے روز صبح کی شفٹ 8:45 تا 12:30 اور دوپہر کی شفٹ 2:00 تا 4:00 ہو گی۔ اساتذہ کیلئے اوقات کار پیر تا جمعرات 8:30 صبح تا 2:00 بجے دوپہر اور جمعہ کو اوقات 8:30 صبح تا 12:30 دوپہر ہوں گے ۔ ڈبل شفٹ سکولوں میں اساتذہ دوپہر کی شفٹ کے دوران 12:45 تا 4:00 بجے تک ڈیوٹی دیں گے ۔ ہر دوسرے ہفتے کے ہفتہ کے روز اساتذہ کی سرگرمیاں 9:00 تا 12:00 دوپہر ہوں گی۔تمام سی ای اوز (DEAs)کو نوٹیفکیشن پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ سیکرٹری سکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو کے دستخط سے نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ۔