کرپشن اور لوٹ مار کا دوسرا نام پیپلزپارٹی :ایم کیو ایم
کراچی (سٹاف رپورٹر) متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی رہنما خواجہ اظہار الحسن نے مرکز بہادرآباد میں وکلا کی ٹیم اور مرکزی کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔۔۔
ایڈووکیٹ طارق منصور اور پوری ایم کیو ایم کی ٹیم کو کراچی اسٹرٹیجک ماسٹر پلان پر قانونی کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ عوامی مسائل کا یہ مقدمہ ایم کیو ایم تسلسل سے لڑتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے ہماری درخواست پر اداروں کو پابند کیا ہے کہ وہ ماسٹر پلان پر عملدرآمد یقینی بنائیں، جس کے نتیجے میں کرپشن کے حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ خواجہ اظہار نے پیپلز پارٹی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے کرپشن اور لوٹ مار کا دوسرا نام قرار دیا اور کہا کہ 2007 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے تیار کیے گئے کراچی اسٹرٹیجک ماسٹر پلان کو 2018 میں منظور کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اسے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا، کیونکہ اگر اس پلان پر عملدرآمد ہو جاتا تو بلڈنگ اور واٹر مافیاز کے عزائم خاک میں مل جاتے اور پیپلز پارٹی کے وزرا کنگال ہو جاتے ۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سندھ حکومت نے بلاول بھٹو کے وژن کے مطابق سولر انرجی منصوبے کے نام پر ورلڈ بینک پروجیکٹ کے 26 ارب روپے ہڑپ کرلیے ہیں۔