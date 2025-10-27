صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن اور لوٹ مار کا دوسرا نام پیپلزپارٹی :ایم کیو ایم

  • پاکستان
کرپشن اور لوٹ مار کا دوسرا نام پیپلزپارٹی :ایم کیو ایم

کراچی (سٹاف رپورٹر) متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی رہنما خواجہ اظہار الحسن نے مرکز بہادرآباد میں وکلا کی ٹیم اور مرکزی کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔۔۔

 ایڈووکیٹ طارق منصور اور پوری ایم کیو ایم کی ٹیم کو کراچی اسٹرٹیجک ماسٹر پلان پر قانونی کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ عوامی مسائل کا یہ مقدمہ ایم کیو ایم تسلسل سے لڑتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے ہماری درخواست پر اداروں کو پابند کیا ہے کہ وہ ماسٹر پلان پر عملدرآمد یقینی بنائیں، جس کے نتیجے میں کرپشن کے حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ خواجہ اظہار نے پیپلز پارٹی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے کرپشن اور لوٹ مار کا دوسرا نام قرار دیا اور کہا کہ 2007 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے تیار کیے گئے کراچی اسٹرٹیجک ماسٹر پلان کو 2018 میں منظور کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اسے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا، کیونکہ اگر اس پلان پر عملدرآمد ہو جاتا تو بلڈنگ اور واٹر مافیاز کے عزائم خاک میں مل جاتے اور پیپلز پارٹی کے وزرا کنگال ہو جاتے ۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سندھ حکومت نے بلاول بھٹو کے وژن کے مطابق سولر انرجی منصوبے کے نام پر ورلڈ بینک پروجیکٹ کے 26 ارب روپے ہڑپ کرلیے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

60سال غربت میں گزارنے والاامیر گھرانے کا وارث

گنج پن کا آسان علاج دریافت، 20دن میں بال واپس

وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ ،معمر افراد میں بینائی کی بحالی ممکن

ہائیڈروجن معدے کیلئے انتہائی ضروری، نئی تحقیق

کروڑوں برسوں سے مکمل محفوظ ڈائنا سور کا انڈہ دریافت

طلاق معاہدہ،شوہر بلیوں کا خرچ ادا کرتا رہے ،بیوی کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak