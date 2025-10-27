صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی گریٹر ماسٹر پلان لارہے جس سے متحدہ کو تکلیف،سندھ حکومت

کراچی (سٹاف رپورٹر) ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا شور ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔

سعدیہ جاوید نے مزید کہا کہ اگر دنیا میں کسی سے بھی کراچی میں بھتہ خوری، غیر قانونی بھرتیوں، پرچی سسٹم یا ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں پوچھا جائے تو اسرائیل میں بیٹھے لوگ بھی ایم کیو ایم کا نام لیں گے ۔ انہوں نے کہا ایم کیو ایم پہلے اپنے گھر کے معاملات درست کرے ، پھر دوسروں پر بات کرے ۔ ان کے مطابق ایم کیو ایم کے 4 گروپس پہلے سے موجود ہیں جبکہ 4 مزید بننے والے ہیں۔سعدیہ جاوید نے کہا 2016 کے بعد لولے لنگڑے نظام میں ان کے ’’کارناموں‘‘پر آج بھی دنیا حیران ہے ۔انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کراچی 2047 ماسٹر پلان لا رہی ہے، جو دراصل ایم کیو ایم کی تکلیف کی اصل وجہ ہے۔

