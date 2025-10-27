ٹرمپ سمجھتے ہیں 3 ملک پاک افغان تنازع حل کر لینگے ، تھنک ٹینک
خطے میں امریکا کا انٹرسٹ :حسن عسکری ،امریکا افغانستان کی اہمیت سمجھتا ، سلمان غنی ہماری غلطیاں بھی ہیں، رسول بخش ، طالبان اور ٹی ٹی پی جڑواں بھائی ، خواجہ عمران
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ اس خطے میں امریکا کا انٹرسٹ ہے ،جس میں پاکستان ، افغانستان ،انڈیا، سائوتھ سینٹرل ایشیا شامل ہے ، امریکا یہاں آگیا تو روس پرسوار ہوکرپیوٹن پر دبائو ڈال سکتا ہے کہ یوکرین والی جنگ کو کسی طرح بند کروایا جائے ۔ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا افغان تنازع میں امریکی صدر نے اس وجہ سے بات کی ہے اس میں پہلے تین ممالک سعودیہ،قطر،ترکیہ ثالثی کا کردار ادا کررہے ہیں، ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممالک اس تنازع کو حل کر لیں گے ۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ افغانستان میں شکست کھانے کے باجود اس خطے میں امریکا افغانستان کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔
صدرٹرمپ نے پاک افغان تنازع میں انٹری ابھی نہیں ماری،بلکہ قطر تنازع کے حل کیلئے کردار ادا کررہا ہے ،ٹرمپ نے کہا میں پاک افغان تنازع حل کرسکتاہوں، یہ بیان نیک شگون ہے ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ سفارتکاری میں پاکستان نے کافی پیش قدمی کی ہے 10 مئی کے بعد ہم کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں،ان میں ایک بڑی کامیابی ہے کہ بھارت کا منہ بند کردیا ۔اب وہ خود تنہا ہو چکا ہے ،ہمارا جو افغانستان سے مسئلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے ،اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں، افغان طالبان اقتدار میں ہیں تو اس میں ہماراکردار کلیدی ہے ۔ تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہا ہے پاکستان کو چاہیے کہ افغان طالبان کو یہ بتادیں کہ ڈیورنڈ لائن یہ ہماری ریڈ لائن ہے ،اگر عبور کی تو ہم اندر گھس کر ماریں گے ،افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں،ان کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے ،افغان طالبان کو واضح کہہ دیا جائے کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کریں،پھر ہم تجارت کریں گے ۔