پاک افغان جنگ ،امریکہ خطے سے دستبرداری کا متحمل نہیں ہو سکتا
بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستان کے ذمہ دارانہ رویے نے ٹرمپ کی سوچ بدل دی
(تجزیہ:سلمان غنی)
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاک افغان کشیدگی کے خاتمے میں مثبت کردار ادا کرنے کا عندیہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اس تناؤ اور تصادم کا خاتمہ چاہتا ہے اور اس عمل میں اپنا فعال کردار دیکھ رہا ہے ۔ یہ دراصل اس کی مجموعی افغان حکمتِ عملی کا مرکزی حصہ ہے ۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات میں بہتری نہیں آتی۔صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان کی قیادت، بالخصوص وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں تحسین آمیز کلمات کہنا اور انہیں ‘‘اچھے لوگ’’ قرار دیتے ہوئے ان پر اعتماد ظاہر کرنا، پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی علامت ہے ۔ لہٰذا صدر ٹرمپ کی جانب سے افغان مسئلے میں مثبت کردار ادا کرنے کے عندیے کا جائزہ ضروری ہے کہ آیا وہ ایسا کر پائیں گے ؟ ۔صدر ٹرمپ خود کو امن کا علمبردار سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تاریخ میں انہیں اسی حیثیت سے یاد رکھا جائے ۔
ان کی سرگرمیوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نوبیل انعام نہ ملنے کے باوجود وہ امن اور مکالمے کی راہ پر گامزن ہیں۔ جہاں تک افغانستان میں امریکی کردار کا تعلق ہے ، وہ محض ایک تاریخی مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی، عسکری، معاشی اور نظریاتی پہلو بھی رکھتا ہے ۔ امریکہ نے افغانستان میں طویل اور مہنگی جنگ لڑی، اربوں ڈالر خرچ کیے ، لیکن طاقت کے استعمال کے باوجود اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا۔اب امریکہ چاہتا ہے کہ اس طویل جنگ کا اختتام اس کے اپنے دورِ اقتدار میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ افغان پالیسی کے حوالے سے پینٹاگون کے بعض مؤقف سے اختلاف کرتے رہے ۔ اگر علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ افغانستان میں شکست کے باوجود امریکہ اس خطے سے مکمل دستبرداری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسے علم ہے کہ اگر وہ کمزور ہوا تو روس اور چین اس خلا کو پُر کر کے اپنے اثرات بڑھائیں گے ، جس سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے ۔ اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ اب بھی افغانستان کے سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے ۔صدر ٹرمپ کی شخصیت پر نگاہ ڈالی جائے تو وہ اکثر بڑے معاملات میں ذاتی طور پر مداخلت کرتے نظر آتے ہیں تاکہ اپنی عالمی حیثیت کو مضبوط بنا سکیں۔
افغانستان میں ان کی دلچسپی بھی اسی تناظر میں ہے ، تاکہ وہ پاک افغان تنازع کے حل کے ذریعے اپنی ‘‘ڈیل میکنگ’’ صلاحیتوں کو نمایاں کر سکیں۔ابتدائی دورِ حکومت میں صدر ٹرمپ افغانستان کی بگڑتی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے اور بھارت کے قریب دکھائی دیتے تھے ۔ مگر اپنے دوسرے دور میں ان کی پالیسی میں واضح تبدیلی آئی۔ خصوصاً پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کے ذمہ دارانہ رویے نے ان کی سوچ بدل دی۔ انہوں نے بھارت کے بجائے پاکستان کی قیادت، خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی، جس سے بھارتی قیادت حیران رہ گئی۔تاہم اصل سوال یہ ہے کہ کیا طالبان انتظامیہ پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے میں عملی تعاون کی یقین دہانی کرا سکے گی؟ یہ مسئلہ دوحا اور اب ترکیہ مذاکرات میں اہم حیثیت رکھتا ہے ۔ پاکستان پہلے ہی طالبان کو انسدادِ دہشت گردی کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کر چکا ہے ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔اب تک کی اطلاعات کے مطابق تنازع کے حل میں سرگرم قوتیں طالبان انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردانہ سرگرمیوں کا خاتمہ کریں اور پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ اسی طرح بھارت کے کردار پر بھی امریکی دباؤ ناگزیر ہے تاکہ وہ افغانستان کو پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کرے ۔یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا صدر ٹرمپ بھارتی قیادت کو ان تحفظات سے آگاہ کر پائیں گے یا نہیں۔ بہرکیف آنے والے دن اس حوالے سے نہایت اہم ہوں گے ۔