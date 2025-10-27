صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی تشدد چھوڑ کر مذاکرات کرے : سینیٹر افنان اللہ

  • پاکستان
ان کے کارکن پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں ،اہلکار شہید ہوئے :رہنما ن لیگ مجبوراًسڑکوں پر آنا پڑتا ہے :شوکت یوسفزئی ، ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )مسلم لیگ ن کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے کہا ہم چاہتے ہیں معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں،ہمیں تحریک انٖصاف کی سیاست سے مسئلہ نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے کہ تحریک انٖصاف کے کارکن پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں،ان کی کارروائیوں سے رینجرز اہلکار اور سپاہی شہید ہو گئے تھے ،انہوں نے اسلام آبادمیں میٹروسٹیشن تباہ کردیا تھا،ان کی پرتشدد کارروائیوں سے پورا اسلام آباد بند ہوگیا تھا۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہابہتر یہی ہے کہ تحریک انٖصاف کی قیادت ہمارے ساتھ بات چیت کرکے معاملات کوحل کرے ،ہم نے ان کو پیش کش بھی کی تھی،آج بھی وزیر اعلیٰ کے پی اور دیگر لوگوں نے اپنی تقریر میں دھمکیاں دیں ، اس کا نقصان پھر ان کو ہی ہو گا۔

چند دنوں کے بعد سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوجائے گی،اگر ان کی ملاقات کرادی جائے تو کل پھر کوئی مسئلہ لے کر آئیں گے کہ ہماری ملاقات پھر سے کرادو۔تحریک انٖصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا جب یہ نظام جمہوری اور عدالت پر نہیں چل رہا تو پھر ہم کیا کریں،؟ اس کیلئے پھر ہم کو مجبوراًسڑکوں پر آنا پڑتا ہے ،اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنے لیڈر سے ملناچاہتا ہے ،ملاقات نہیں کرنے دی جارہی،رکاوٹیں کیوں ڈالی جارہی ہیں؟،وفاقی حکومت کو کیا مسئلہ ہے ،سہیل آفریدی کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اسی طرح پنجاب حکومت بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہی،سوال یہ ہے کہ رکاوٹیں کون پیدا کررہا ہے ؟۔اس معاملے پر ہم عدالت گئے تو عدالت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ ملاقات کرائی جائے ،جب ملاقات کا وقت آیا تو سہیل آفریدی کو ملنے نہیں دیا گیا۔

