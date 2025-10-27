پی ٹی آئی تشدد چھوڑ کر مذاکرات کرے : سینیٹر افنان اللہ
ان کے کارکن پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں ،اہلکار شہید ہوئے :رہنما ن لیگ مجبوراًسڑکوں پر آنا پڑتا ہے :شوکت یوسفزئی ، ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )مسلم لیگ ن کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ نے کہا ہم چاہتے ہیں معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں،ہمیں تحریک انٖصاف کی سیاست سے مسئلہ نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے کہ تحریک انٖصاف کے کارکن پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں،ان کی کارروائیوں سے رینجرز اہلکار اور سپاہی شہید ہو گئے تھے ،انہوں نے اسلام آبادمیں میٹروسٹیشن تباہ کردیا تھا،ان کی پرتشدد کارروائیوں سے پورا اسلام آباد بند ہوگیا تھا۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہابہتر یہی ہے کہ تحریک انٖصاف کی قیادت ہمارے ساتھ بات چیت کرکے معاملات کوحل کرے ،ہم نے ان کو پیش کش بھی کی تھی،آج بھی وزیر اعلیٰ کے پی اور دیگر لوگوں نے اپنی تقریر میں دھمکیاں دیں ، اس کا نقصان پھر ان کو ہی ہو گا۔
چند دنوں کے بعد سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوجائے گی،اگر ان کی ملاقات کرادی جائے تو کل پھر کوئی مسئلہ لے کر آئیں گے کہ ہماری ملاقات پھر سے کرادو۔تحریک انٖصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا جب یہ نظام جمہوری اور عدالت پر نہیں چل رہا تو پھر ہم کیا کریں،؟ اس کیلئے پھر ہم کو مجبوراًسڑکوں پر آنا پڑتا ہے ،اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنے لیڈر سے ملناچاہتا ہے ،ملاقات نہیں کرنے دی جارہی،رکاوٹیں کیوں ڈالی جارہی ہیں؟،وفاقی حکومت کو کیا مسئلہ ہے ،سہیل آفریدی کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اسی طرح پنجاب حکومت بھی ملنے کی اجازت نہیں دے رہی،سوال یہ ہے کہ رکاوٹیں کون پیدا کررہا ہے ؟۔اس معاملے پر ہم عدالت گئے تو عدالت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ ملاقات کرائی جائے ،جب ملاقات کا وقت آیا تو سہیل آفریدی کو ملنے نہیں دیا گیا۔