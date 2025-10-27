نومبر میں نظام بدل دو تحریک کی بنیاد رکھیں گے : حافظ نعیم
خاص طبقہ پاکستان پر مسلط ہے جس کے پاس کوئی پالیسی نہیں :امیر جماعت اسلامی ریاست ماں ، مگر یہ کیسی ماں ہے جو لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی:خطاب
لاہور(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، نوجوانوں کو ساتھ ملا کر نومبر میں نظام بدل دو تحریک کی بنیاد رکھیں گے ،نوجوانوں کو پاکستان سے مایوس کیا جاتا ہے ،جس میں سب کچھ موجود ہے ،مستقبل میں نوجوان نہیں بلکہ سیاسی قبضہ گروپ مایوس ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام اسلام آباد میں منعقدہ "بنو قابل پروگرام "کے تحت طلباء و طالبات کے انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمن، جماعت اسلامی اسلام آباد کے سیکرٹری جنرل زبیر صفدر و دیگر نے بھی خطاب کیا۔
حافظ نعیم الرحمن نے مزید کہا ایک خاص طبقہ پاکستان پر مسلط ہے جس کے پاس کوئی پالیسی نہیں اور نہ ہی نوجوانوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے ،آج نوجوانوں کی بڑی تعداد اس ٹیسٹ میں شریک ہے ، طلبا کو مزید کورسز بھی کرائیں گے ،کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ تین کروڑ بچے آج بھی سکولوں سے باہر ہیں۔امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ 57لاکھ بچوں کو مفت تعلیم دینے پر صرف چند ارب روپے لگانا پڑیں گے لیکن یہ حکمرانوں کی ترجیح ہی نہیں ،ملک میں تمام بچوں کومفت تعلیم دیناہوگی۔ انہوں نے کہا ریاست ماں ہے ،مگر یہ کیسی ماں جو لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، ملک پر نااہل لوگ قابض ہیں، انہیں اپنی 78 سال کی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہئے ۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا میں آپ سب کو اگلے ماہ لاہور میں جماعت اسلامی کے اجتماع عام میں شرکت کی دعوت دیتاہوں، یہ اجتماع نظام کو بدلنے کیلئے پیش خیمہ ثابت ہو گا۔