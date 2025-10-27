صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد(آن لائن)سینیٹ کی مذہبی امور، ریلوے کمیٹیوں کے اجلاس آج ،پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کے کل ہونگے، نوٹیفکیشن کے مطابق سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کا اجلاس چیئرمین مولانا عطاء الرحمن کی سربراہی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔

اجلاس میں وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج سیزن کیلئے سامان کی خریداری کیلئے ٹینڈرنگ پراسس سمیت دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی،اجلاس میں ننکانہ صاحب میں جاں بحق ہونے والے ہندو لڑکے کے خاندان کو معاوضے کی فراہمی کے حوالے سے متعلقہ حکام کو آگاہ کرینگے ۔علاوہ ازیں قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کی تین ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس کل منگل کوہونگے ،اجلاس میں پاکستان اٹامک انرجی،پٹرولیم اور ہاؤسنگ کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا۔ 

