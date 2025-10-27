صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی9:قائمہ کمیٹیوں کی معطلی سے پارلیمانی امور جمود کا شکار

  • پاکستان
قومی اسمبلی9:قائمہ کمیٹیوں کی معطلی سے پارلیمانی امور جمود کا شکار

2 ماہ سے پبلک اکائونٹس کمیٹی اور 7قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس نہ ہونے سے قانون سازی متاثر انسانی حقوق، ریلوے اور خصوصی پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین کے عہدے تاحال خالی ہیں

اسلام آباد (ایس ایم زمان) قومی اسمبلی کی نو قائمہ کمیٹیوں، ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی اور پبلک اکائونٹس کمیٹی کے اجلاس نہ ہونے سے پارلیمانی سرگرمیاں جمود کا شکار ہیں۔ پی اے سی سمیت سات قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس دو ماہ سے نہیں ہوئے جس سے پارلیمانی امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔قومی اسمبلی کی دو قائمہ کمیٹیاں انسانی حقوق اور ریلوے جبکہ ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی چیئرمین سے محروم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے اگست میں سات قائمہ کمیٹیوں اور پبلک اکا ئونٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا تھا جو تاحال منظور نہیں ہوا۔مستعفی ہونے والے چیئرمینوں میں جاوید اقبال وڑائچ (دفاعی پیداوار)، محمد عاطف (اقتصادی امور)، عظیم الدین زاہد (وفاقی تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ)، ثنااللہ مستی خیل (بین الصوبائی رابطہ)، حاجی امتیاز چودھری (امورِ کشمیر)، ملک عامر ڈوگر (مذہبی امور) اور خواجہ شیراز (سائنس و ٹیکنالوجی) شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں ،زیورات ،موبائل فونز چھین لئے

پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

جلالپوربھٹیاں:بچے کو منہ میں مٹی بھر کر مار ڈالا

ڈسکہ:فوڈ اتھارٹی کا فیکٹری پر چھاپہ 400لٹر مضر صحت دودھ تلف

ڈسکہ :گاڑی نہ روکنے پر نا معلوم شخص کی باپ بیٹے پر فائرنگ

کامونکے :موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکر اگئی، خاوند جاں بحق ،اہلیہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak