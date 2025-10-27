صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائیک سیف جنجوعہ کا یوم شہادت،سروس چیفس کا خراج عقیدت

  • پاکستان
1948ء کی جنگ میں پیر کلیوا رج کے دفاع میں سیف جنجوعہ کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائیگی شہید نائیک سیف علی جنجوعہ جیسے بہادر سپوت پاک افواجِ اور پوری قوم کا فخر ہیں:محسن نقوی

راولپنڈی (دنیا نیوز،اے پی پی) ہلالِ کشمیر پانے والے آزادکشمیر رجمنٹ کے بہادر سپوت نائیک سیف علی جنجوعہ کا 77واں یومِ شہادت گزشتہ روزمنایاگیا،سروس چیفس نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ۔آئی ایس پی آر کے مطابق نائیک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948ء میں جام شہادت نوش کیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایڈمرل نوید اشرف، ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے مشترکہ پیغام میں نائیک سیف علی جنجوعہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا،نائیک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948ء کی جنگ میں بہادری کی تاریخ رقم کی، پیر کلیوا رج کے دفاع میں سیف علی جنجوعہ شہید کی جرات، استقامت اور قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، پاک فوج کے جوان سیف علی جنجوعہ شہید کے جذبہ ایمان و وفا سے رہنمائی لیتے رہیں گے ،دوسری جانب وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ نائیک سیف علی جنجوعہ نے دشمن کی یلغار روک کر تاریخ میں جرات و شجاعت کا نیا باب رقم کیا، وہ زخمی ہونے کے باوجود چٹان کی طرح محاذ پر ڈٹے رہے اور دشمن کی پیش قدمی کو روکا۔محسن نقوی نے کہا کہ شہید نائیک سیف علی جنجوعہ جیسے بہادر سپوت افواجِ پاکستان اور پوری قوم کا فخر ہیں۔

