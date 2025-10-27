پائیدار ٹرانسپورٹ تعاون سے خطے کی خوشحالی بڑھے گی ،ایرانی سفیر
اسلام آباد(آن لائن)ایران نے پاکستان کو ریجنل وزرائے ٹرانسپورٹ کانفرنس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ خطے کے قدرتی و انسانی وسائل سے مشترکہ ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
پائیدار ٹرانسپورٹ تعاون سے خطے کی خوشحالی اور فلاح میں اضافہ ہوگا۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ایران کے اعلیٰ سطح وفد نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ ایران پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان، بیلاروس، ترکمانستان اور سری لنکا کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زوردیتا ہے ۔