بروقت تشخیص سے بریسٹ کینسر کا علاج ممکن:گورنر خیبر پختونخوا
آصفہ بھٹو کی سرطان کیخلاف جدوجہد خواتین کے اعتماد میں اضافہ کا باعث:سیمینارسے خطاب خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود :فیصل کریم کنڈی کی تجارتی وفدسے گفتگو
پشاور (اے پی پی)گورنر ہاؤس میں خواتین میں چھاتی کے سرطان سے بچا ؤسے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا ،جس میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی،سیمینار میں پروفیسر ڈاکٹر مقداد علی خان سمیت ماہرین طب نے بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی، احتیاط اور بروقت تشخیص سے علاج معالجہ پر اظہار خیال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بروقت تشخیص سے بریسٹ کینسر کا علاج ممکن ہے ، موثر آگاہی مہم سے بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز پر قابو پایا جا سکتا ہے ،فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ماہرین طب کا علاج معالجہ کیساتھ بیماریوں سے بچا کیلئے آگاہی مہمات میں حصہ لینا قابل تحسین ہے ، چھاتی کے سرطان سے بچا ؤکیلئے آگاہی مہم میں آصفہ بھٹو زرداری کی بریسٹ کینسر کیخلاف جدوجہد ہماری خواتین کے اعتماد میں اضافہ کا باعث ہے ۔ علاوہ ازیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے چیئرمین ری وائیو پاکستان اور ایگزیکٹو ممبر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد عمران علی کی قیادت میں وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی،جس دوران صوبے میں سرمایہ کاری، صنعت و تجارت کے فروغ اور کاروباری برادری کیلئے سہولیات کی فراہمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا،گورنر فیصل کریم کنڈی نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، خصوصا سیاحت، معدنیات اور لائیو سٹاک کے شعبوں میں سرمایہ کاروں کیلئے سازگار ماحول فراہم کرنا ضروری ہے ۔