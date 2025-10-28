سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر تیل کی سہولت : 5 ارب ڈالر کے ڈیپازٹس بھی رول اوور کرے گا: حکام وزارت خزانہ، شرح سود 11 فیصد برقرار، تجارتی خسارہ بڑھا : اسٹیٹ بینک
پاکستان کوبجٹ سپورٹ کی مد میں 4فیصد شرح سود پر دیئے گئے 5 ارب ڈالر کے ڈیپازٹس بھی رول اوور کرے گا، دو ارب ڈالر دسمبر اور 3 ارب ڈالر قرض جون 2026 میں واجب الادا پالیسی ریٹ میں کمی کے اثرات سامنے نہیں آئے ،مرکزی بینک، زرمبادلہ ذخائر،ترسیلات زر میں اضافہ، غیر ملکی سرمایہ کاری کم ،مہنگائی5 سے 6 فیصد رہے گی ، وزارت خزانہ کی رپورٹ
اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی ) سعودی عرب رواں مالی سال 2025-26 میں پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی آئل فیسیلٹی فراہم کرے گا جبکہ پانچ ارب ڈالر کے ڈیپازٹس بھی رول اوور کرے گا۔وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی آئل فیسیلٹی دے گا جو 290 ارب روپے کے مساوی ہوگی۔حکام نے کہا سعودی عرب 5 ارب ڈالر کے ڈیپازٹس بھی رول اوور کرے گا، دو ارب ڈالر دسمبر جبکہ 3 ارب ڈالر قرض جون 2026 میں واجب الادا ہے ۔وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں 85 ارب روپے سے زائد کی آئل فیسیلٹی دی گئی، سعودی عرب کی طرف سے فراہم کردہ سہولت 30 کروڑ ڈالر کے مساوی ہے ۔اسی طرح سعودی عرب ماہانہ بنیاد پر 10 کروڑ ڈالر کی آئل فیسیلٹی فراہم کر رہا ہے ، پاکستانی کرنسی میں یہ سہولت 28 ارب 37 کروڑ روپے ماہانہ ہے ۔وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا تھا سعودی عرب نے پاکستان کو بجٹ سپورٹ کی مد میں 5 ارب ڈالر ٹائم ڈیپازٹس 4 فیصد شرح سود پر دے رکھے ہیں، سعودی عرب ان فنڈز کی ادائیگی ہر سال رول اوور کرتا ہے ۔خیال رہے قرض کی مد میں سعودی ڈیپازٹس 1450 ارب روپے کے مساوی ہیں۔
دوسری طرف وزارت خزانہ نے ملکی معیشت سے متعلق ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہے جبکہ مختلف معاشی اشاریے مثبت رجحانات ظاہر کر رہے ہیں تاہم حالیہ سیلاب سے نقصانات جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق ملکی معیشت میں بتدریج بہتری اور استحکام کے آثار نمایاں ہیں ترسیلات زر جولائی تا ستمبر کے دوران 8.4 فیصد اضافے سے 9.53 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں جبکہ ستمبر میں ترسیلات 11.3 فیصد بڑھ کر 3.18 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں برآمدات میں بھی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے اور تین ماہ کے دوران برآمدات 6.5 فیصد اضافے سے 7.9ارب ڈالر رہیں،جبکہ درآمدات میں 8.3 فیصد اضافہ کے بعد حجم 15.4 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے ۔رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ کر 594 ملین ڈالر ہو گیا ہے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی کا رجحان ہے جو کہ جولائی تا ستمبر میں 34 فیصد کمی کے بعد یہ 568.8 ملین ڈالر ریکارڈ ہوئی جبکہ ستمبر میں 55.5 فیصد کمی سے 185.6 ملین ڈالر پر آگئی ہے ۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس کے برعکس زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری دیکھی گئی،مجموعی ذخائر 19.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے جن میں سٹیٹ بینک کے 14.5 ارب اور کمرشل بینکوں کے 5.4 ارب ڈالر شامل ہیں۔
وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق روپیہ مستحکم ہے اور ایک امریکی ڈالر 281 روپے کے برابر برقرار ہے ۔ جولائی تا ستمبر زرعی قرضوں میں 19.5 فیصد اضافہ کے بعد ان کا حجم 404.2 ارب روپے تک پہنچ گیااسی عرصے میں نجی شعبے کو قرضوں کا بہاؤ 121.8 ارب روپے مثبت رہا ہے ۔رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح ستمبر میں 5.6 فیصد ریکارڈ ہوئی،اور جولائی تا ستمبر اوسط مہنگائی 4.2 فیصد رہی ہے ۔اکتوبر 2025 میں افراط زر کی شرح 5 سے 6 فیصد کے درمیان رہنے کاامکان ہے ۔ وزارت خزانہ کے مطابق بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.44 فیصد اضافہ ہوا،جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخی سطح عبور کی ہے اور انڈیکس میں 83.6 فیصد اضافہ کے ساتھ 1,63,304 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک پہنچا ہے ،مارکیٹ کیپٹلائزیشن 62 فیصد اضافے سے 18.8 ٹریلین روپے تک جا پہنچی جو ڈالر کے لحاظ سے 66.9 ارب ڈالر بنتی ہے ۔ وزارت خزانہ کے مطابق کاروباری لحاظ سے کمپنی رجسٹریشن میں بھی نمایاں اضافہ ہوا اور جولائی تا ستمبر 11 ہزار 250 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 33 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ پاکستان کی مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے ۔ حالیہ سیلابوں سے زرعی شعبے کو430 ارب روپے کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔کریڈٹ ریٹنگ کی تین عالمی اداروں فچ، ایس اینڈ پی اور موڈیزکی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری سے معاشی سمت اورپالیسیوں پربین الاقوامی اعتماد کی عکاسی ہورہی ہے۔
کراچی (کامرس رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رواں مالی سال کی تیسری مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرح سود 11 فیصد کی موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ صادر کردیا ہے ۔مرکزی بینک کے گورنر جمیل احمد کے مطابق افراط زر کے بڑھتے رجحان، عالمی اجناس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور بیرونی محاذ پر پائے جانے والے خدشات کوسامنے رکھتے ہوئے محتاط پالیسی اختیار کرنا ضروری ہے ،پالیسی ریٹ میں سابقہ کمی کے اثرات سامنے نہیں آئے ۔ مانیٹری پالیسی رپورٹ کے مطابق ستمبر میں عمومی افراطِ زر 5.6 فیصد ریکارڈ کی گئی جو اگست میں 3 فیصد تھی،تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا ۔ کمیٹی نے کہا کہ سیلاب سے زرعی کھیتوں اور سپلائی چین کو پہنچنے والا نقصان اندازوں سے کم رہا ہے اور خریف کی فصلوں کی پیداوار تقریباً گزشتہ سال کے برابر رہی، جس سے اشیائے خورونوش کی دستیابی میں بڑی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی ۔
سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ صنعتی سرگرمیوں میں یعنی ایل ایس ایم، گاڑیوں، سیمنٹ، کھاد اور پٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں بہتری کے آثار واضح ہیں اور حقیقی جی ڈی پی کی شرح نمو 3.25 سے 4.25 فیصد کے درمیان رہنے کا امکان ہے ۔ اس کے علاوہ موجودہ کھاتے میں ستمبر کے دوران 110 ملین ڈالر کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر کے تسلسل نے بیرونی محاذ کو تقویت دی ہے ۔ دوسری جانب ملکی زرمبادلہ ذخائر بڑھ کر تقریباً 14.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ توقع ہے دسمبر 2025 تک یہ 15.5 ارب جبکہ جون 2026 تک 17.8 ارب ڈالر تک جا سکتے ہیں۔زری پالیسی کمیٹی کا کہنا تھا برآمدات میں معتدل اضافہ جاری رہا جبکہ درآمدات قدرے تیز رفتار سے بڑھیں جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔اعلامیے کے مطابق مجموعی طور پر مالی سال 26 میں جاری کھاتے کا خسارہ پہلے کی تخمینہ شدہ حد جی ڈی پی کے صفر تا ایک فیصد تک رہنے کی توقع ہے ۔
مزید تفصیلات کے مطابق ٹیکس وصولیوں میں سال بہ سال 12.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا تاہم یہ مقررہ ہدف سے 198 ارب روپے کم ہے ۔دوسری جانب نجی شعبے کی قرض گیری 17 فیصد کی رفتار سے بڑھ رہی ہے جو معاشی بحالی کی علامت ہے ۔سٹیٹ بینک کے مطابق پالیسی ریٹ کو اسی سطح پر قائم رکھنا مناسب ہے تاکہ درمیانی مدت میں افراطِ زر کو 5 تا 7 فیصد کے ہدف تک لایا جاسکے جبکہ مالیاتی نظم و ضبط اور ساختی اصلاحات کے ذریعے معاشی استحکام کو مضبوط بنیاد فراہم کی جا سکے ۔ یہ مرکزی بینک کا چوتھا مسلسل اجلاس تھا جس میں شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے 7 ارکان میں سے 6 نے موجودہ شرح برقرار رکھنے کے حق میں ووٹ دیا جبکہ ایک رکن نے شرح سود میں اضافے کی تجویز پیش کی۔ بینک کے نوٹ کے مطابق ایک ممبرکا مؤقف تھا کہ پالیسی ریٹ میں 50 بیسز پوائنٹس (0.5 فیصد)اضافہ کیا جائے تاکہ مہنگائی کے خطرات کو مزید محدود کیا جا سکے ۔