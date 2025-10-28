وزیراعظم آزاد کشمیر کی تبدیلی کیلئے پیپلز پارٹی نے ن لیگ کو ساتھ ملالیا : لیگی وفد کی صدر زرداری سے ملاقات، بلاول فضل الرحمن سے ملے
تحریکِ عدم اعتماد میں تعاون کرینگے ،حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے :راناثناء، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاہدے پر عملدرآمد یقینی بنائینگے :پرویز اشرف ، کائرہ کی صدر کو بریفنگ پی پی چیئرمین آج نئے وزیراعظم کا اعلان کرینگے ،میری قدر جانے کے بعد ہوگی :چودھری انوار ،مستعفی ہونے سے پھر انکار، اپوزیشن لیڈر بننے میں دلچسپی نہیں:فضل الرحمن
اسلام آباد،مظفرآباد(نمائندگان دنیا،اپنے رپورٹرسے ،سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک )آزاد کشمیر میں ممکنہ حکومت سازی کے معاملے پر ایوانِ صدر میں صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے مسلم لیگ ن کے وفد نے ملاقات کی ہے ، مسلم لیگ ن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آزاد کشمیر میں وزیراعظم کی تبدیلی کیلئے پیپلز پارٹی کو تحریکِ عدم اعتماد میں ووٹ کی صورت میں تعاون فراہم کرے گی تاہم حکومت میں شامل نہیں ہوگی اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی ۔ادھر پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر جا کر ان سے ملاقات کی جو ایک گھنٹہ جاری رہی۔دوسری طرف وزیراعظم آزادکشمیر چودھری انوار الحق نے ایک بار پھر مستعفی ہونے سے انکارکر دیا۔
تفصیلات کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے مسلم لیگ (ن)کے رہنما احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، امیرمقام ،مسلم لیگ (ن)آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر پر مشتمل وفد نے ایوان صدر میں ملاقات کی، اس موقع پر پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور، راجہ پرویز اشرف، نیئر بخاری، قمر زمان کائرہ، چودھری یاسین اور فیصل راٹھور بھی موجود تھے ۔صدرِ مملکت آصف علی زرداری کو قمر زمان کائرہ نے آزاد کشمیر کی تازہ سیاسی وپارلیمانی صورتحال اور سیاسی پیش رفت بارے آگاہ کیا۔ایوانِ صدر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں رانا ثنائاللہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی تحریکِ عدم اعتماد میں ن لیگ تعاون کرے گی، تاہم ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے ۔راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے معاہدے پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔قمر زمان کائرہ نے اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حکومت کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد لائے گی ۔ احسن اقبال نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنی حکومت قائم کرے۔
ذرائع کے مطابق پیپلزپارٹی نے وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوارالحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد تیار کر لی ،بلاول بھٹو کی جانب سے آج نئے وزیرِاعظم کے نام کا حتمی اعلان متوقع ہے ۔ نئے وزیراعظم کیلئے چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین میں سے ایک وزیر اعظم کے عہدے کیلئے امیدوار ہوں گے ۔دریں اثناء مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کے قانون ساز اسمبلی کے ارکان کو اسلام آباد سے مظفر آباد پہنچنے کا گرین سگنل مل گیا،دونوں نے اپنے اپنے ارکان اسمبلی کو آج دار الحکومت مظفر آباد پہنچنے کیلئے ہدایات جاری کر دی ہیں ،دونوں کے ارکان اسمبلی مشترکہ طور پر تحریک عدم اعتماد اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرائیں گے ۔ مسلم لیگ ن کی حمایت کے بعد پیپلزپارٹی کو اب 52 کے ایوان میں 36 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہو گئی ۔ تاہم جموں و کشمیر پیپلزپارٹی کے واحد رکن اسمبلی حسن ابراہیم نے انوار الحق کو ہٹانے کے لئے اپنا کندھا استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے ۔ادھر پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جمعیت علمائے اسلام(ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ نیئر حسین بخاری، ہمایوں خان اور جمیل سومرو جبکہ جے یو آئی (ف)کی طرف سے مولانا اسعد محمود ، مفتی ابرار بھی موجو د تھے ۔
ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ،سینیٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرزکی تقرری پر تبادلہ خیال کیا گیا، بلاول نے کشمیر میں بھی حکومت سازی کے عمل میں فضل الرحمٰن سے مشاورت کی ۔مولانا فضل الرحمن نے میڈیا سے غیررسمی گفتگو میں کہاکہ بلاول کے ساتھ ملاقات خیر سگالی تھی،یہ ایجنڈا میٹنگ نہیں تھی،بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی، مجھے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی ہے نہ ایسی بات ہوئی، ہم اپوزیشن میں رہیں گے ۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کیلئے مفید نہیں ،رویوں میں نرمی اور لچک لانا ہوگی ۔دوسری طرف وزیراعظم آزادکشمیر چودھری انوار الحق نے مظفر آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ اگر کسی جماعت کی نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے ؟،جب تک اختیار ہے اپنے فرائض سرانجام دیتا رہوں گا، عدم اعتماد جمہوریت کا حسن ہے ، میری قدر جانے کے بعد ہوگی۔