استنبول مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار، افغان طالبان پاکستان کے مطالبات پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں
میزبان ممالک پاکستانی مطالبات کو معقول اور جائز تسلیم کرتے ، طالبان وفد بھی سمجھتا یہ مطالبات ماننا درست، کابل انتظامیہ سے حوصلہ افزا جواب نہ آنے پرتعطل، کچھ عناصر کسی دوسرے ایجنڈا پر عمل پیرا :سکیورٹی ذرائع طالبان رجیم فتنہ خوارج کے مختلف دھڑوں کی سرپرستی ترک کریں، افغان سر زمین دہشتگردی کیلئے استعمال نہ ہو:پاکستان اصولی موقف پر قائم، سنجیدگی سے مذاکرات آگے بڑھانے کیلئے کوشاں:سفارتی ذرائع
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی،دنیا نیوز)پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان میں استنبول مذاکرات تیسرے روز بھی جاری رہے تاہم سکیورٹی ذرائع کے مطابق مذاکرات ڈیڈلاک کا شکار ہیں، افغان طالبان پاکستان کے مطالبات پوری طرح تسلیم کرنے کوتیار نہیں۔ سکیورٹی ذرائع کاکہنا ہے استنبول میں جاری مذاکرات تیسرے دن بھی مشکلات کا شکار رہے ، پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے وہ جائز ہیں تاہم افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں، دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے ، افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے ، ذرائع کے مطابق یہ کہنا بجا ہو گا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ۔
پاکستانی وفد نے بارہا یہ نکتہ واضح کیا کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے ۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے ، تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے ، یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، پاکستانی وفد کا مؤقف بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے ۔ سفارتی ذرائع جو اس مذاکراتی عمل کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کا بتانا ہے کہ طالبان حکومت کسی بات پر تحریری طور پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہوئی ہے ۔ اس ڈیڈ لاک کے بعد بات چیت سے مثبت نتیجے کی امیدیں انتہائی معدوم ہوگئی ہیں۔ تاہم پاکستان اپنے اصولی مؤقف پر قائم ہے اور پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں کہ افغان طالبان رجیم فتنہ خوارج کے مختلف دھڑوں کی سرپرستی ترک کریں۔ افغان طالبان اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔
سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ باوجود بیرونی عناصر کے منفی اثرات کے پاکستان اور میزبان ممالک سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ بات چیت کو مثبت طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن افغان طالبان ان باتوں کے لیے تیار نہیں۔ قندھار اور کابل کے کچھ گروہ دہشت گرد نیٹ ورکس کی حمایت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مذاکرات کے میزبان اور ثالث بھی پاکستان کی جائز سکیورٹی تحفظات کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کی جائز سکیورٹی تحفظات سے متفق ہیں لیکن افغان طالبان ماننے کو تیار نہیں۔ پاکستان نے اپنا حتمی موقف مذاکرات کے دوسرے دن یعنی 26 اکتوبر کو افغان طالبان کو پیش کیا تھا جس پر پاکستان ڈٹا ہوا ہے ۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشتگرد گروپس کے خلاف افغان طالبان ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کریں۔ اس سے قبل ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان دو دنوں کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان تین مسودوں کا تبادلہ ہوا ہے ۔
مذاکرات کے پہلے دن یعنی 25 اکتوبر کو پاکستانی حکام نے اپنا مسودہ افغان طالبان کو دیا تھا۔ اس کے بعد رات گئے افغان طالبان نے غور کرنے کے بعد اپنا مسودہ پاکستان کے حوالے کیا تھا جس پر جوابی مسودہ پاکستان کی جانب سے 26 اکتوبر کو صبح سویرے افغان طالبان کے حوالے کیا گیا تھا اور اس کے بعد دوسرے روز کے مذاکرات ترکیہ کے شہر استنبول کے ایک مقامی ہوٹل میں شروع ہوئے تھے ۔ مذاکرات میں چار بڑے نکات پر بات چیت ہوئی ہے ۔ تاہم پاکستان کی سب سے اہم اور بڑی ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ افغانستان کے اندر سے پاکستان میں دہشتگردی کو روکا جائے اور ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروپس کے خلاف واضح اور قابل تصدیق کارروائی کی جائے ۔ ان چار نکات میں سے جنگ بندی معاہدے کی نگرانی، معلومات کے تبادلے سمیت بارڈر میکنزم اور تجارتی راہداریوں سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ تاہم پاکستان نے واضح موقف اپنایا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف کارروائی کرکے ان کو روکا جائے اور اگر افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں کو روکا نہیں جائے گا تو پاکستان اپنی دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ پاکستان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغان طالبان عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کریں۔