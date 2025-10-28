سرحد کے قریب انڈین جنگی مشقیں : پاکستان کا بھارت سے ملحقہ فضائی حدود آج اور کل 3 گھنٹے بند رکھنے کا فیصلہ
ایئر ٹریفک کی سکیورٹی اور آپریشنل امور کو موثر انداز میں منظم کرنے کے لئے 2دن صبح 6 سے 9 بجے تک فضائی حدود بند ،کمرشل پروازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مختلف فضائی روٹس اس فیصلے سے متاثر ہوں گے ، ایئرلائنز اور ایوی ایشن کمپنیوں کوپاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا نوٹم جاری
لاہور (نیوز رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان نے بھارت سے ملنے والی اپنی فضائی حدود کو آج اورکل صبح 6سے 9بجے تک 3گھنٹے کیلئے بندرکھنے کا فیصلہ کیا ہے ،پاکستان ایئر پورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایوی ایشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کر دیا،ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ممکنہ طور پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔ نوٹم کے مطابق 28اور29اکتوبرکو صبح 6 بجے سے 9 بجے تک فضائی حدود بند رہے گی۔لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مختلف فضائی روٹس اس فیصلے کے تحت متاثر ہوں گے اورکمرشل پروازیں اڑان نہیں بھر سکیں گی ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئرلائنز اور ایوی ایشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کرتے ہوئے کمرشل پروازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے ،نوٹم میں کہاگیاہے کہ 2روز کے دوران روزانہ3 گھنٹے فضائی حدود کی بندش عمل میں لائی جائے گی تاکہ ایئر ٹریفک کی سکیورٹی اور آپریشنل امور کو مؤثر انداز میں منظم کیا جا سکے ۔