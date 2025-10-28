صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرحد کے قریب انڈین جنگی مشقیں : پاکستان کا بھارت سے ملحقہ فضائی حدود آج اور کل 3 گھنٹے بند رکھنے کا فیصلہ

  • پاکستان
سرحد کے قریب انڈین جنگی مشقیں : پاکستان کا بھارت سے ملحقہ فضائی حدود آج اور کل 3 گھنٹے بند رکھنے کا فیصلہ

ایئر ٹریفک کی سکیورٹی اور آپریشنل امور کو موثر انداز میں منظم کرنے کے لئے 2دن صبح 6 سے 9 بجے تک فضائی حدود بند ،کمرشل پروازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مختلف فضائی روٹس اس فیصلے سے متاثر ہوں گے ، ایئرلائنز اور ایوی ایشن کمپنیوں کوپاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا نوٹم جاری

لاہور (نیوز رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان نے بھارت سے ملنے والی اپنی فضائی حدود کو آج اورکل صبح 6سے 9بجے تک 3گھنٹے کیلئے بندرکھنے کا فیصلہ کیا ہے ،پاکستان ایئر پورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایوی ایشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کر دیا،ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ممکنہ طور پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔ نوٹم کے مطابق 28اور29اکتوبرکو صبح 6 بجے سے 9 بجے تک فضائی حدود بند رہے گی۔لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مختلف فضائی روٹس اس فیصلے کے تحت متاثر ہوں گے اورکمرشل پروازیں اڑان نہیں بھر سکیں گی ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئرلائنز اور ایوی ایشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کرتے ہوئے کمرشل پروازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے ،نوٹم میں کہاگیاہے کہ 2روز کے دوران روزانہ3 گھنٹے فضائی حدود کی بندش عمل میں لائی جائے گی تاکہ ایئر ٹریفک کی سکیورٹی اور آپریشنل امور کو مؤثر انداز میں منظم کیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹی 20آج، کپتان جیت کیلئے پر عزم

ایشین یوتھ گیمز: قومی والی بال ٹیم کی فائنل میں رسائی

پرو ہاکی لیگ کی تیاری :پاکستانی ٹیم سپین کا دورہ کریگی

انٹرسکول چیس چیمپئن شپ سٹی سکول بحریہ چیپٹر اسلام آباد نے جیت لی

پاک جنوبی افریقہ کھلاڑی کی پنڈی سٹیدیم میں پریکٹس

بریسٹ کینسر آگاہی مہم ، قومی ٹیم کی پنک جرسی متعارف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak