فیلڈ مارشل کی شاہ عبداللہ دوئم سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے پر گفتگو
عاصم منیر کا اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ اردنی افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف سے بھی ملاقات، گارڈ آف آنر پیش
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،اے پی پی) فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردن کے سرکاری دورہ کے دوران شاہ عبداﷲ دوئم سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداﷲ بھی موجود تھے ۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاع اور سکیورٹی کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداﷲ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
شاہ عبداﷲنے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے اردنی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف سے بھی ملاقات کی جبکہ ان کو جنرل ہیڈکوارٹرز عمان آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔فریقین نے پاکستان اور اردن کی مسلح افواج کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔میجر جنرل یوسف احمد الحنیتی نے علاقائی امن و سلامتی کیلئے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔