مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کیخلاف کشمیریوں کا یوم سیاہ، دنیا بھر میں مظاہرے، ریلیاں
اسلام آباد میں ڈی چوک تک ریلی ، کشمیری شہدا کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی ،اقوام متحدہ دفتر کو یادداشت پیش عالمی برادری بھارتی مظالم بنداور کشمیریوں کو حق خودارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے ،مقررین کا ریلیوں سے خطاب
اسلام آباد، مظفرآباد، سرینگر (خصوصی نامہ نگار، نیوز ایجنسیاں )کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے پیر کو بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے 78 سال مکمل ہونے پر یومِ سیاہ منایا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر، پاکستان اور بیرونِ ملک کشمیریوں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے جن میں بھارت کے جابرانہ تسلط کے خاتمے اور حقِ خودارادیت کے حصول کے مطالبات کیے گئے ۔یومِ سیاہ منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی۔ اسلام آباد میں وزارتِ امورِ کشمیر کے زیرِ اہتمام وزارتِ خارجہ اور وزارتِ اطلاعات کے اشتراک سے دفترِ خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت وفاقی وزیرِ امورِ کشمیر انجینئر امیر مقام، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور ترجمان دفترِ خارجہ طاہر اندرابی نے کی۔
شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے ، جب کہ کشمیری شہداء کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں اقوامِ متحدہ کے دفتر کو ایک یادداشت پیش کی جس میں عالمی ادارے اور برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے ۔مقبوضہ کشمیر میں سرینگر سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور اضافی فوجی دستے تعینات رہے ۔ مظفرآباد میں حریت کانفرنس کے زیراہتمام ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت کنوینئر غلام محمد صفی نے کی۔ مقررین نے بھارت کے غاصبانہ قبضے کو مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کو ان کا حقِ خودارادیت دلانے میں کردار ادا کرے ۔آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے اور سیمینارز منعقد کیے گئے ، جن میں مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی گئی۔