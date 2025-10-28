مذہبی جماعت کے کارکنوں کی نظربندی،ہوم سیکرٹری کو 7نومبر تک درخواستیں نمٹانے کاحکم
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے مذہبی جماعت کے کارکنوں کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواستوں پر ہوم سیکرٹری کو 7 نومبر تک زیر سماعت درخواستوں کو نمٹانے کا حکم دے دیا۔
وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ہوم سیکرٹری زیرسماعت درخواستوں پر فیصلہ نہیں کررہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل کا کہناتھاکہ درخواستیں لاہور ہائیکورٹ میں قابل سماعت نہیں ،درخواست گزار ہوم سیکرٹری سے درخواستوں پر فیصلے کے بعد ہائیکورٹ رجوع کرسکتے ہیں۔