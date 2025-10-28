صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر:آرٹیکل 370منسوخی کے بعد بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ

  • پاکستان
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دہائیوں سے جاری ہیں۔

 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے آرٹیکل 370 منسوخ کر کے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی جس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں روزگار پر منفی اثرات مرتب ہوئے اور بے روزگاری کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ کشمیر کمیٹی کے نمائندے الطاف حسین وانی کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ نے پانچ سال تک آرٹیکل 370کی منسوخی کے کیس پر فیصلہ نہیں دیا۔ رہنما میر واعظ نے کہا مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت ہے اور نہ ہی قانون کی حکمرانی، بھارتی فوج عوام کے خلاف تعینات ہے ۔ مشعال ملک نے کہا بھارت کشمیری عوام کا جذبہ حریت ختم کرنے میں ناکام رہا ہے ۔ 

